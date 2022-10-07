دوري المؤتمر الأوروبي - يوفيتش يسجل وهاتريك لـ موراليس.. والبدلاء يصنعون الفارق لـ وست هام

عاد لوكا يوفيتش للتسجيل في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 2019، وانتصر وست هام وفياريال ليحققا العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من دوري المؤتمر الأوروبي.

يتأهل بطل كل مجموعة لذلك سيكون الصراع على أشده في الجولات الأخيرة حتى نتفادى المفاجأت.

وإليكم أبرز ما حدث في مباريات اليوم بدوري المؤتمر.

المجموعة الثانية

واصل الإيطالي جيانلوكا سكاماكا تألقه بقميص وست هام وسجل هدف فوز الهامرز على أندرلخت البلجيكي بهدف دون رد.

الإيطالي سجل هدف اللقاء الوحيد بعد 10 دقائق من المشاركة كبديل من صناعة البرازيلي لوكاس باكيتا الذي شارك كبديل أيضا.

وسجل الدولي الإيطالي للمباراة الثالثة على التوالي مساهما في رفع رصيد الهامرز إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الفريق البلجيكي صاحب المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة فاز سيلكيبورج السويدي على شتيوا بوخارست الروماني بنتيجة 5-0.

المجموعة الثالثة

حقق فياريال فوزا كاسحا على أوستريا فيينا النمساوي بنتيجة 5-0 على ملعب لا سيراميكا.

فوز هو الأكبر في البطولة بالتساوي مع انتصار سليكيبورج، حتى الآن.

وسجل الإسباني لويس موراليس هاتريك هو الأول في النسخة الحالية من المسابقة في ظرف 12 دقيقة بعدما شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني.

وأصبح فياريال أقوى هجوم في البطولة برصيد 11 هدفا، وبالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في الصدارة.

المجموعة الأولى

حقق فيورنتينا الإيطالي فوزه الأول بنتيجة 3-0 خارج القواعد هارتس الأسكتلندي.

فوز رفع رصيد البنفسجي لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف باشاكشهير التركي المتصدر برصيد 7 نقاط.

سجل للبنفسجي كل من رولاندو ماندراجورا وكريستيان كوامي ولوكا يوفيتش الذي سجل أول أهدافه الأوروبية منذ 2019.

طالع جميع نتائج الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي: