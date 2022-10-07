دوري المؤتمر الأوروبي - يوفيتش يسجل وهاتريك لـ موراليس.. والبدلاء يصنعون الفارق لـ وست هام

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

جيانلوكا سكاماكا - لوكاس باكيتا

عاد لوكا يوفيتش للتسجيل في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 2019، وانتصر وست هام وفياريال ليحققا العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من دوري المؤتمر الأوروبي.

يتأهل بطل كل مجموعة لذلك سيكون الصراع على أشده في الجولات الأخيرة حتى نتفادى المفاجأت.

وإليكم أبرز ما حدث في مباريات اليوم بدوري المؤتمر.

أخبار متعلقة
دوري المؤتمر الأوروبي - حفلة أهداف.. فياريال يفوز على ليخ بوزنان في مباراة مثيرة دوري المؤتمر الأوروبي - وست هام يقلب الطاولة على ستيوا بوخارست

المجموعة الثانية

واصل الإيطالي جيانلوكا سكاماكا تألقه بقميص وست هام وسجل هدف فوز الهامرز على أندرلخت البلجيكي بهدف دون رد.

الإيطالي سجل هدف اللقاء الوحيد بعد 10 دقائق من المشاركة كبديل من صناعة البرازيلي لوكاس باكيتا الذي شارك كبديل أيضا.

وسجل الدولي الإيطالي للمباراة الثالثة على التوالي مساهما في رفع رصيد الهامرز إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الفريق البلجيكي صاحب المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة فاز سيلكيبورج السويدي على شتيوا بوخارست الروماني بنتيجة 5-0.

المجموعة الثالثة

حقق فياريال فوزا كاسحا على أوستريا فيينا النمساوي بنتيجة 5-0 على ملعب لا سيراميكا.

فوز هو الأكبر في البطولة بالتساوي مع انتصار سليكيبورج، حتى الآن.

وسجل الإسباني لويس موراليس هاتريك هو الأول في النسخة الحالية من المسابقة في ظرف 12 دقيقة بعدما شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني.

Image

وأصبح فياريال أقوى هجوم في البطولة برصيد 11 هدفا، وبالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في الصدارة.

المجموعة الأولى

حقق فيورنتينا الإيطالي فوزه الأول بنتيجة 3-0 خارج القواعد هارتس الأسكتلندي.

فوز رفع رصيد البنفسجي لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف باشاكشهير التركي المتصدر برصيد 7 نقاط.

سجل للبنفسجي كل من رولاندو ماندراجورا وكريستيان كوامي ولوكا يوفيتش الذي سجل أول أهدافه الأوروبية منذ 2019.

Image

طالع جميع نتائج الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي:

فياريال فيورنتينا وست هام دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
الدوري الأوروبي – خسارة متأخرة لـ روما وظهور مارسيلو الأول.. وفوز نادر لـ إيندهوفن جوارديولا: هذا سر عدم التهاون أمام كوبنهاجن بعد اكتساح يونايتد تين هاج: ارتكبنا أخطاء لا داع لها.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران" بمشاركة مصطفى محمد.. خسارة نانت على يد فرايبورج بهدفين ثلاثيات لا تتوقف.. أرسنال يفوز على بودو جليمت بدلاء تين هاج يصنعون الفارق.. يونايتد ينتصر على أومونيا المقاتل بصعوبة بمشاركة تريزيجيه وطرد مبكر.. طرابزون سبور يسقط أمام موناكو بثلاثية
أخر الأخبار
دوري المؤتمر الأوروبي - يوفيتش يسجل وهاتريك لـ موراليس.. والبدلاء يصنعون الفارق لـ وست هام ساعة | الكرة الأوروبية
مؤمن سليمان: من الصعب استقطاب لاعبي الدوري المصري إلى العراق.. وفكرت في هذين اللاعبين 2 ساعة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي – خسارة متأخرة لـ روما وظهور مارسيلو الأول.. وفوز نادر لـ إيندهوفن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حوار - عمرو السولية: تعاهدنا على استعادة بطولة إفريقيا.. ولولا شريف ما كان لـ "رابونا" قيمة 2 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: هذا سر عدم التهاون أمام كوبنهاجن بعد اكتساح يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: ارتكبنا أخطاء لا داع لها.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران" 2 ساعة | قطر 2022
فان دايك يتوقع استقبالا عدائيا من جماهير رينجرز لهذا السبب 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 4 انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة