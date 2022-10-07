مؤمن سليمان: من الصعب استقطاب لاعبي الدوري المصري إلى العراق.. وفكرت في هذين اللاعبين

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

تحدث مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي الفائز بالدوري والسوبر عن أسباب عدم تعاقده مع أي لاعبين من الدوري المصري في تجربته الحالية، وسبب توجهه إلى العراق.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الفريق يضم 5 محترفين، بواقع 3 لاعبين سوريين ولاعب سنغالي وعبد المجيد أبو بكر لاعب منتخب النيجر الذي لعب المباراة الودية أمام منتخب مصر".

وأضاف "من الصعب أن أستقطب لاعبا أريده من الدوري المصري حين يملك عقدا جيدا. نحن لسنا كدوريات الخليج".

أخبار متعلقة
حوار - عمرو السولية: تعاهدنا على استعادة بطولة إفريقيا.. ولولا شريف ما كان لـ "رابونا" قيمة بمشاركة الخماسي المحترف.. منتخب مصر للسيدات ينتصر على الأردن وديا الكومي لـ في الجول: لم نفاوض عمرو وردة.. وسنسجل كل صفقاتنا قبل غلق القيد أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير

وأوضح "نجم الفريق يحصل على 200 ألف دولار تقريبا، وبالتالي من الصعب إقناع اللاعبين بالانضمام".

وواصل "فكرت في إسلام محارب ومحمود سيد، لعب الثنائي معي في سموحة ولكن لديهما عقدان ساريان ومن الصعب استقدامهما، ولذلك عوضنا بلاعبين من الدوري العراقي وأشعر أننا دعمنا الصفوف بشكل جيد".

وعن سبب توجهه للعراق بعد أن كان مدربا لمنتخب الناشئين قال سليمان: "المدرب مثل اللاعب يحتاج إلى الدخول في الأجواء بشكل مستمر، ولذلك فضلت موقعي الحالي عن منتخب الناشئين".

وتابع "طموح الفريق أيضا من الأسباب، فهنا نحن نلعب على البطولة وليس على تحقيق مركز معين أو تفادي الهبوط".

وعن فوز الزمالك بالدوري المصري قال مدرب الزمالك السابق: "الفضل يرجع للمدرب جوسفالدو فيريرا. كل الأمور تحت سيطرته ويتصرف بحرية كاملة ويجيد التعامل مع الظروف".

أما عن سبب عدم تفكيره في ترك الشرطة العراقي والعودة إلى الدوري المصري أوضح "لا يمكنني ترك مكان أعمل فيه بشكل جيد حتى ولو بمقابل مادي أعلى. أشعر إن "رزقي ماشي" هنا والكرة تطاوعني. الإدارة تريد استمراري ولست طماعا".

وفاز مؤمن سليمان مع الشرطة بلقب الدوري العراقي، ثم توج بكأس السوبر على حساب الكرخ بهدف عبد المجيد أبو بكر.

مؤمن سليمان الدوري العراقي
نرشح لكم
أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير بي إن سبورتس تحصل على حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي حتى 2032 هدف الأهلي السابق.. الرياضية السعودية: ماشاريبوف يحتاج إلى عملية جراحية رغم الهدف الرائع.. أهلي جدة يتعادل في أولى مبارياته مع موسيماني كأس الاتحاد الآسيوي – كوالالمبور سيتي يتأهل للنهائي ويواجه السيب العماني تقرير: 6 مدن مغربية مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 الهلال يجدد عقد جوستافو كويار مؤتمر موسيماني: خبرتي قليلة في آسيا.. وجئت لأعيد أهلى جدة إلى مكانه الطبيعي
أخر الأخبار
دوري المؤتمر الأوروبي - يوفيتش يسجل وهاتريك لـ موراليس.. والبدلاء يصنعون الفارق لـ وست هام 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤمن سليمان: من الصعب استقطاب لاعبي الدوري المصري إلى العراق.. وفكرت في هذين اللاعبين 5 ساعة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي – خسارة متأخرة لـ روما وظهور مارسيلو الأول.. وفوز نادر لـ إيندهوفن 5 ساعة | الكرة الأوروبية
حوار - عمرو السولية: تعاهدنا على استعادة بطولة إفريقيا.. ولولا شريف ما كان لـ "رابونا" قيمة 5 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: هذا سر عدم التهاون أمام كوبنهاجن بعد اكتساح يونايتد 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: ارتكبنا أخطاء لا داع لها.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران" 5 ساعة | قطر 2022
فان دايك يتوقع استقبالا عدائيا من جماهير رينجرز لهذا السبب 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 4 انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة