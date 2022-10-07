مؤمن سليمان: من الصعب استقطاب لاعبي الدوري المصري إلى العراق.. وفكرت في هذين اللاعبين

تحدث مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي الفائز بالدوري والسوبر عن أسباب عدم تعاقده مع أي لاعبين من الدوري المصري في تجربته الحالية، وسبب توجهه إلى العراق.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الفريق يضم 5 محترفين، بواقع 3 لاعبين سوريين ولاعب سنغالي وعبد المجيد أبو بكر لاعب منتخب النيجر الذي لعب المباراة الودية أمام منتخب مصر".

وأضاف "من الصعب أن أستقطب لاعبا أريده من الدوري المصري حين يملك عقدا جيدا. نحن لسنا كدوريات الخليج".

وأوضح "نجم الفريق يحصل على 200 ألف دولار تقريبا، وبالتالي من الصعب إقناع اللاعبين بالانضمام".

وواصل "فكرت في إسلام محارب ومحمود سيد، لعب الثنائي معي في سموحة ولكن لديهما عقدان ساريان ومن الصعب استقدامهما، ولذلك عوضنا بلاعبين من الدوري العراقي وأشعر أننا دعمنا الصفوف بشكل جيد".

وعن سبب توجهه للعراق بعد أن كان مدربا لمنتخب الناشئين قال سليمان: "المدرب مثل اللاعب يحتاج إلى الدخول في الأجواء بشكل مستمر، ولذلك فضلت موقعي الحالي عن منتخب الناشئين".

وتابع "طموح الفريق أيضا من الأسباب، فهنا نحن نلعب على البطولة وليس على تحقيق مركز معين أو تفادي الهبوط".

وعن فوز الزمالك بالدوري المصري قال مدرب الزمالك السابق: "الفضل يرجع للمدرب جوسفالدو فيريرا. كل الأمور تحت سيطرته ويتصرف بحرية كاملة ويجيد التعامل مع الظروف".

أما عن سبب عدم تفكيره في ترك الشرطة العراقي والعودة إلى الدوري المصري أوضح "لا يمكنني ترك مكان أعمل فيه بشكل جيد حتى ولو بمقابل مادي أعلى. أشعر إن "رزقي ماشي" هنا والكرة تطاوعني. الإدارة تريد استمراري ولست طماعا".

وفاز مؤمن سليمان مع الشرطة بلقب الدوري العراقي، ثم توج بكأس السوبر على حساب الكرخ بهدف عبد المجيد أبو بكر.