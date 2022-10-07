الدوري الأوروبي – خسارة متأخرة لـ روما وظهور مارسيلو الأول.. وفوز نادر لـ إيندهوفن

انتهت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي وشهدت إثارة وأهداف متأخرة بل وأيضا حالات شغب جماهيري.

خسر روما الإيطالي، واكتسح إيندهوفن الهولندي، ولأول مرة يشارك مارسيلو مع أولمبياكوس اليوناني.

وإليكم نتائج مباريات اليوم من الدوري الأوروبي:

المجموعة الرابعة

وفي مباراة توقفت لعدة دقائق بسبب الشغب الجماهيري فاز يونيون برلين الألماني على مالمو السويدي في ملعب الأخير بهدف دون رد.

المباراة شهدت تفوق الفريق الألماني بعشر لاعبين، بعدما لعب منقوصا طيلة الشوط الثاني بسبب طرد لاعبه.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 60 بسبب الشغب الجماهير وإلقاء الألعاب النارية في أرض الملعب.

وسجل شيرالدو بيكير هدف الضيف الألماني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

المجموعة السادسة

تواصل تعقيد المجموعة بعد نهاية المباراتين بالتعادل بدون أهداف.

فينييورد الهولندي عاد بنقطة ثمينة أمام ميتييلاند الدنماركي بعد نهاية اللقاء بالتعادل 2-2.

ومن ناحية أخرى عاد لاتسيو الإيطالي بنقطة أمام شتورم جراتس النمساوي بالتعادل سلبي.

نتائج جعلت جميع الفرق تتساوى في الترتيب برصيد 4 نقاط مع انتصاف المشوار.

المجموعة الثالثة

تلقى روما الإيطالي خسارة متأخرة من ريال بيتيس الإسباني عقدت أموره بنتيجة 2-1.

تقدم الإيطالي باولو ديبالا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

ثم سجل مواطنه جيدو رودريجيز هدف التعادل بعد 6 دقائق.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء سجل لويز هنريكي هدف الفوز القاتل.

وفي الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه نيكولو زانيولو لاعب روما الشاب.

وتلقى الذئاب الخسارة الأولى أوروبيا على ملعب الأولمبيكو منذ فبراير 2017 لتنتهي سلسلة 13 مباراة متتالية دون هزيمة في المحافل الأوروبية.

فوز أبقى روما ثالثا برصيد 3 نقاط، بينما تصدر الفريق الأندلسي الترتيب بالعلامة الكاملة، وبينهما لودوجريتس البلغاري ثانيا بـ 4 نقاط بعدما تعادل مع هلسنكي الفنلندي بهدف لكل فريق.

المجموعة السابعة

تعرض أولمبياكوس اليوناني لهزيمة ثقيلة على ميدانه أمام كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 3-0.

اللقاء عرف المشاركة الأولى للبرازيلي المخضرم مارسيلو الذي شارك في الدقيقة 60 والنتيجة تشير للتعادل السلبي.

لكن بعد دقائق قليلة استطاع الضيوف تسجيل 3 أهداف وخطف النقاط محققين الفوز الثاني على التوالي، بينما يتذيل بطل اليونان الترتيب دون فوز.

المجموعة الأولى

حقق إيندهوفن الهولندي انتصارا كاسحا خارج القواعد على زيورخ السويسري بنتيجة 5-1.

سجل كودي جاكبو ثنائية وصنع هدفا، ليصل لـ 22 مساهمة تهديفية الموسم الحالي في جميع المسابقات، متساويا مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ولأول مرة يسجل الفريق الهولندي 5 أهداف في مباراة أوروبية خارج القواعد منذ 1995 حينها فاز على ليدز يونايتد بنتيجة 5-3.

الفوز جعل إيندهوفن ثالثا من مباراتين فقط بعد تأجيل مواجهة أرسنال من قبل.