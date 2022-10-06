جوارديولا: هذا سر عدم التهاون أمام كوبنهاجن بعد اكتساح يونايتد

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب عدم اللعب بتهاون أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا بعد أيام من اكتساح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

جماهير سيتي عاشت أسبوعا سعيدا بدأ بالفوز على الجار مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3 يوم الأحد، قبل سحق كوبنهاجن 5-0 يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ما حدث أمام كوبنهاجن يؤكد أسباب نجاح النادي السنوات الماضية".

وأضاف "بعد لقاء يونايتد، كان علينا أن نكون متواضعين بما يكفي لاحترام الخصم، هذا هو السر".

وتابع "هذه هي عقلية الفريق، تدربنا لمدة 20 دقيقة ليلة المباراة، وكان الجميع في قمة التركيز".

وأردف "التركيز والتواضع سبب تألقنا هذا الموسم وفي المواسم السابقة، رغم أننا نلعب مباراة كل 3 أيام وبتشكيلات مختلفة".

وأتم "دوري أبطال أوروبا هو أضخم لقب يمكننا التتويج به، باستثناء الدوري الإنجليزي، فدوري أبطال أوروبا هو الأفضل".

وواصل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي تألقه وتسجيله للأهداف، حين تقدم للفريق السماوي في الدقيقة 6 ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 32.

وجاء الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 39 عن طريق دايفيد خوكولافا مدافع كوبنهاجن بالخطأ في مرماه.

ثم تكفل رياض محرز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55 وصناعة الهدف الخامس لزميله جوليان ألفاريز قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة السابعة ويفصله القليل عن التأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة.

















ترتيب المجموعة السادسة بعد مرور 3 جولات:

مانشستر سيتي: 9 نقاط.

بوروسيا دورتموند: 6 نقاط.

إشبيلية: نقطة.

كوبنهاجن: نقطة.

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