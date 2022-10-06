تين هاج: ارتكبنا أخطاء لا داع لها.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إن فريقه ارتكب أخطاء لا داع لها تسببت في استقباله لهدفين من أومونيا القبرصي.

وفاز يونايتد على مضيفه أومونيا اليوم الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ثالث جولات الدوري الأوروبي.

وتحدث تين هاج عقب المباراة قائلا: "بدأنا اللقاء جيدا وصنعنا عدة فرص ثم بدأنا في ارتكاب الأخطاء ولم يكن لها أي داع، وعلينا الاستفادة مما حدث".

وعما طلبه بين شوطي المباراة من اللاعبين قال: "أن يتحركوا أكثر فقد كان الفريق ساكنا في الشوط الاول، ولهذا أجريت تبديلين كان لها تأثيرا كبيرا".

وتسبب ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال في قلب تأخر يونايتد بهدف إلى الفوز بثلاثة بعدما سجل الأول هدفين والثاني لهدف.

وأتم المدرب الهولندي تصريحاته قائلا: "هذه المباراة مجرد إعداد للقاء الأحد المقبل ويجب أن يكون لدينا رد فعل ونقدم أفضل مستوياتنا وسنعد لذلك من الآن".

ويواجه يونايتد منافسه إيفرتون الأحد المقبل في ملعب جوديسون بارك في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.