ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران"

تلقى منتخب إيران ومدربه البرتغالي كارلوس كيروش ضربة موجعة بتعرض سردار أزمون لاعب باير ليفركوزن الألماني لإصابة قوية.

وأعلن النادي الألماني عبر موقعه الرسمي إصابة نجم إيران بتمزق في عضلة الساق اليمنى.

وجاء ذلك أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل مواجهة بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق الألماني اللقاء أمام التنين بهدفين دون رد.

وكشف تقرير النادي الألماني أن تعافي أزمون سيحتاج لفترة بين 6 إلى 8 أسابيع.

😒 Sardar Azmoun hat sich beim Aufwärmen vor dem Spiel in Porto verletzt. Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung, Sardar!https://t.co/a49vEi2EcY #Bayer04 | #Werkself — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 6, 2022

وهو ربما يعطل مشاركة أزمون رفقة منتخب إيران في كأس العالم والذي من المقرر أن ينطلق في العشرين من نوفمبر المقبل.

أزمون الذي يُعرف بـ "ميسي إيران" شارك تحت قيادة كيروش في التوقف الدولي الأخير ضد أوروجواي والسنغال وسجل هدف التعادل أمام أسود التيرانجا.

وحظى أزمون بفرصة المشاركة بقميص منتخب بلاده لأول مرة عام 2014 بعمر 19 عاما تحت قيادة البرتغالي.

وشارك أزمون في نهائيات كأس العالم 2018 وساهم في تحقيق الفوز على المغرب قبل الخسارة من إسبانيا والتعادل مع البرتغال بدور المجموعات.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية التي تضم كل من ويلز وأمريكا وإنجلترا من نسخة 2022 لكأس العالم بقطر.

وشارك أزمون الموسم الجاري في 11 مباراة بقميص باير ليفركوزن دون أن يسجل أهدافا بقميص الفريق الألماني.