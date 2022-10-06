فان دايك يتوقع استقبالا عدائيا من جماهير رينجرز لهذا السبب

يتوقع فيرجيل فان دايك نجم ليفربول أن تقابله جماهير جلاسكو رينجرز بشكل عدائي خلال لقاء الفريقين الأربعاء المقبل.

ليفربول سيحل ضيفا على جلاسكو رينجرز في ملعبه، ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعدما هزمه في أنفيلد 2-0 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة.

وقال فان دايك عما إذا كان يتوقع استقبالا عدائيا من الجماهير بسبب لعبه لفريق سيلتك غريم رينجرز: "أنا لا أتأثر بذلك".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "آخر مرة تلقيت فيها صيحات الاستهجان كانت عندما لعبت ضد إنجلترا في البرتغال خلال نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وفزنا، لذا أتمنى أن يكون هذا هو الحال وأن تكون النتيجة هي الفوز".

وتابع المدافع الهولندي "أحاول أن أقدم أفضل ما لدي ولكي أفعل ذلك، يجب أن يكون تركيزي بنسبة 100%".

وواصل "نحن نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية هناك مع الجماهير لذا علينا أن نكون مستعدين، لكن أولا لدينا تحد كبير آخر قادم في العاصمة لندن أمام أرسنال".

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وبعد موقعة اسكتلندا سيستضيف ليفربول خصمه مانشستر سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري في الأسبوع التالي.

ولم يحصد ليفربول سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

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