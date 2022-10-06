كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول شوشة ومستجدات علاجه

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 23:13

كتب : هاني العوضي

يوسف شوشة

تحدث حازم الرجال أمين الصندوق بنادي الاتحاد السكندري ورئيس بعثة كرة السلة في الكويت عن موقف إصابة يوسف شوشة خلال البطولة العربية.

وقال الرجال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "شوشة سيصل إلى مصر غدا الجمعة".

وأضاف "سيتم عرضه يوم السبت على الطبيب".

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وأوضح "هناك رأيان في إصابته، الأول يقول إنه بحاجة لعملية جراحية، والآخر يقول إنه من الممكن أن يتم وضع يده في جبيرة دون جراحة".

واختتم "سيتم تحديد العلاج بعد العرض على الطبيب".

وتعرض يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة للإصابة بكسر في أصبع اليد، حسبما علم FilGoal.com.

وشارك شوشة في فوز الاتحاد على أهلي بني غازي الليبي بنتيجة 122-64 في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة العربية.

وأجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته أثناء المباراة ويغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتقام البطولة العربية في دولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول شوشة ومستجدات علاجه

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