الدرجة الثانية - دكرنس يدعم صفوفه بمحترف تحت السن
الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 23:08
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي دكرنس ضم الغيني سوما عزيز لمدة 3 سنوات.
اللاعب من مواليد 2001 وسيتم قيده تحت السن.
وسيدعم الغيني الشاب صفوف الفريق في مركز الوسط المدافع بعدما أصبح الصفقة الـ 13 للفريق.
وتعد أبرز صفقات نادي دكرنس بقيادة فنية لحسام عبد العال، التعاقد مع عمر جابر ومحمد ربيع وإسلام نبيل وكريم أشرف وأحمد ناصر ورضا عبدالعال وأحمد ماجد الدماطي ومحمد منصف ومحمد حسن الفيومي وأحمد عاشور وعبد الله شلبي وسليم عبد الخالق
وأنهى دكرنس مجموعة بحري الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن حرس الحدود الذي تأهل للدوري الممتاز.
ويستهل دكرنس مشواره في الدرجة الثانية بمواجهة المصري بالسلوم.
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