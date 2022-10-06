بمشاركة مصطفى محمد.. خسارة نانت على يد فرايبورج بهدفين

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

تغلب فرايبورج الألماني على ضيفه نانت الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد مهاجم نانت بصفة أساسية، حتى الدقيقة 84 حين خرج وأتى قادر بامبا بدلا منه.

تعرض فرايبورج لإصابة لاعبه مايكل جريجوريتش مبكرا، حيث خرج في الدقيقة 19 وحل نيلس باترسن بدلا منه.

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الهدف الأول أتى في الدقيقة 48 بواسطة دانييل كوفي كيريه عقب تمريرة من ريتسو دوان.

وفي الدقيقة 66 تلقى مصطفى محمد بطاقة صفراء عقب مشاهة مع كيليان سيلديليا، الذي نال الإنذار أيضا.

ثم أتى الهدف الثاني في الدقيقة 72 بواسطة فينشنزو جريفو، بعد تمريرة من كريستيان جونتر.

على الجانب الآخر تلقى أولمبياكوس اليوناني خسارته الثالثة على يد كاراباج بثلاثة أهداف دون رد.

النتائج تركت فرايبورج على صدارة المجموعة السابعة بـ 9 نقاط، يليه كاراباج بـ 6 نقاط.

ويحتل نانت المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يتذيل أولمبياكوس المجموعة دون نقاط.

ويلعب نانت مباراته المقبلة يوم الخميس القادم 13 أكتوبر ضد فرايبورج في فرنسا.

الدوري الأوروبي نانت فرايبورج مصطفى محمد
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