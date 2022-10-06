ثلاثيات لا تتوقف.. أرسنال يفوز على بودو جليمت

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

إيدي نيكيتياه - أرسنال وبودو جليمت

واصل أرسنال انتصاراته المتتالية وتلك المرة ضحيته كان بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي.

وفاز أرسنال على بودو جليمت بثلاثة أهداف دون رد اليوم الخميس في ملعب الإمارات في ثالث جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح إيدي نيكيتياه أهداف المباراة في الدقيقة 23.

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وأضاف روب هولدنج الهدف الثاني عقب خمس دقائق.

وأتم فابيو فييرا ثلاثية أرسنال بهدف في الدقيقة 85.

وخلال آخر ثلاث مباريات خاضها أرسنال فاز بثلاثية دون رد على برينتفورد، وبثلاثة أهداف لهدف على توتنام، والآن ثلاثية جديدة مقابل لا شيء أمام بودو جليمت.

وكان أيندهون فاز في وقت سابق بخمسة أهداف لهدف على زيوريخ.

وبتلك النتائج يتصدر أرسنال المجموعة بست نقاط من مباراتين، يليه أيندهوفن بأربع نقاط ومن عدد المباريات ذاته.

ويحتل بودو جليمت المركز الثالث بأربع نقاط من ثلاث مباريات.

فيما يأتي زيوريخ رابعا بدون أي نقطة ومن ثلاث مباريات خاضها كذلك.

ملخص المباراة

بدأ أرسنال المباراة بقوة وأطلق فابيو فييرا تسديدة قوية ارتطمت في العارضة.

وأطلق كيران تيرني تسديدة قوية في الدقيقة 23 ارتدت من القائم وتابعها نيكيتياه بتسديدة أخرى في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأرسنال.

وعقب خمس دقائق أرسل فابيو فييرا عرضية قابلها روب هولدنج برأسه ليعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

وسدد جرانيت تشاكا كرة قوية ولكن الحارس تصدى له.

وأطلق تشاكا تسديدة أخرى قوية لكن مجددا كان الحارس له بالمرصاد.

وعلى عكس الشوط الأول جاء نظيره الثاني هادئا في أغلب أحداثه إلى أن جاءت الدقيقة 85.

ففي تلك الدقيقة راوغ جابرييل خيسوس لاعبين ببراعة ومرر الكرة لفابيو فييرا الذي سدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لأرسنال.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.

أرسنال الدوري الأوروبي بودو جليمت
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