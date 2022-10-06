الكومي لـ في الجول: لم نفاوض عمرو وردة.. وسنسجل كل صفقاتنا قبل غلق القيد

نفى يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي ما يتردد حول دخول ناديه في مفاوضات مع عمرو وردة لاعب أنورثوزيس فاماجوستا القبرصي.

عمرو وردة النادي : أنورثوزيس فاماجوستا الإسماعيلي

وتحدث الكومي لـFilGoal.com قائلا: "الإسماعيلي يعمل على ضم عمرو وردة؟ هذا غير صحيح".

وشدد "تفاوضنا معه في الانتقالات الشتوية الماضية ولكننا حاليا لم ندخل معه في أي مفاوضات".

وكشف الكومي عن أن الإسماعيلي سيستطيع تسجيل كل صفقاته الجديدة قبل غلق باب القيد في مصر في العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وقال: "سنقوم بتسجيل كل صفقاتنا قبل غلق باب القيد".

وكان الإسماعيلي أعلن في بيان رسمي قبل عدة أيام تسلمه أموال شركة الرعاية وتحويلها لإنهاء كافة الغرامات الموقعة عليه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب محمد شبراوي وكريم رأفت.