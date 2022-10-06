أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - الأهلي وطلائع الجيش - الصورة من حساب الأهلي الرسمي

تحدث محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي عن تطلعاته للموسم الجديد على هامش وصول الفريق إلى تونس استعدادا لخوض أولى مباريات الموسم.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أفشة في حديثه عبر صفحة الأهلي الرسمية على فيسبوك: "بطولة إفريقيا صعبة. في الموسم الماضي لم نفز بها وحصلنا على المركز الثاني وهذا ليس من طبيعتنا ولا نحبه".

أخبار متعلقة
كرة يد – الزمالك ينتصر على كينشاسا ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي إفريقيا الأهلي يصل تونس استعدادا لملاقاة الاتحاد المنستيري قائمة الأهلي – عودة أكرم توفيق.. وظهور سافيو وشادي حسين أمام الاتحاد المنستيري الأهلي يستعرض قميصه الجديد

وأضاف "نتمنى أن نحقق موسما جيدا كفريق. المباراة الأولى ستكون في تونس ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية، وهذا مهم في بداية الموسم".

وتابع "عدنا من راحة باستثناء بعض اللاعبين. من المهم أن نركز وأن نحقق الفوز لكسب الثقة".

وأوضح أفشة "هذا موسمي الرابع في الأهلي. نحن معتادون على ضغط المباريات وطالما أني في الأهلي لن أقول أعذار بل سألعب في أي وقت وأي مكان وتحت أي ضغط".

واختتم "لا أحب الحديث كثيرا عن جماهير الأهلي لأنه معروف بحبه للاعبين والنادي. سواء انتقدوا اللاعب أو شجعوه فهم يريدون مصلحة النادي والفريق واللاعبين في كل الأحوال وهذا ما يجب على اللاعبين فهمه".

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري يوم الأحد التاسع من أكتوبر

وتقام مباراة الإياب في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وخسر الأهلي نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، بعد أن كان حامل اللقب للنسختين السابقتين.

الأهلي الاتحاد المنستيري دوري أبطال إفريقيا محمد مجدي أفشة
نرشح لكم
الكومي لـ في الجول: لم نفاوض عمرو وردة.. وسنسجل كل صفقاتنا قبل غلق القيد حازم إمام لـ في الجول: لا أفكر في الاعتزال.. وقد أنتظر ليناير في تلك الحالة مران الزمالك – مشاركة عبد الشافي.. وتدريبات متنوعة بالكرة رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري موسم 2022-23.. والقناة الناقلة الأهلي يصل تونس استعدادا لملاقاة الاتحاد المنستيري تقرير: أحمد رفعت يصل الإمارات للانضمام إلى الوحدة الأهلي يستعرض قميصه الجديد قائمة الأهلي – عودة أكرم توفيق.. وظهور سافيو وشادي حسين أمام الاتحاد المنستيري
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول شوشة ومستجدات علاجه 4 دقيقة | كرة سلة
الدرجة الثانية - دكرنس يدعم صفوفه بمحترف تحت السن 10 دقيقة | الدرجة الثانية
بمشاركة مصطفى محمد.. خسارة نانت على يد فرايبورج بهدفين 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثلاثيات لا تتوقف.. أرسنال يفوز على بودو جليمت 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الثنائي المحترف.. منتخب مصر للسيدات ينتصر على الأردن وديا 24 دقيقة | منتخب مصر
محرز: عدم المشاركة كثيرا؟ أشعر بتحسن.. وسأعود إلى مستواي الحقيقي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكومي لـ في الجول: لم نفاوض عمرو وردة.. وسنسجل كل صفقاتنا قبل غلق القيد 47 دقيقة | الكرة المصرية
أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 4 انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة