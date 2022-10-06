أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير

تحدث محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي عن تطلعاته للموسم الجديد على هامش وصول الفريق إلى تونس استعدادا لخوض أولى مباريات الموسم.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أفشة في حديثه عبر صفحة الأهلي الرسمية على فيسبوك: "بطولة إفريقيا صعبة. في الموسم الماضي لم نفز بها وحصلنا على المركز الثاني وهذا ليس من طبيعتنا ولا نحبه".

وأضاف "نتمنى أن نحقق موسما جيدا كفريق. المباراة الأولى ستكون في تونس ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية، وهذا مهم في بداية الموسم".

وتابع "عدنا من راحة باستثناء بعض اللاعبين. من المهم أن نركز وأن نحقق الفوز لكسب الثقة".

وأوضح أفشة "هذا موسمي الرابع في الأهلي. نحن معتادون على ضغط المباريات وطالما أني في الأهلي لن أقول أعذار بل سألعب في أي وقت وأي مكان وتحت أي ضغط".

واختتم "لا أحب الحديث كثيرا عن جماهير الأهلي لأنه معروف بحبه للاعبين والنادي. سواء انتقدوا اللاعب أو شجعوه فهم يريدون مصلحة النادي والفريق واللاعبين في كل الأحوال وهذا ما يجب على اللاعبين فهمه".

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ويلعب الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري يوم الأحد التاسع من أكتوبر

وتقام مباراة الإياب في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وخسر الأهلي نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، بعد أن كان حامل اللقب للنسختين السابقتين.