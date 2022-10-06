كرة يد – الزمالك ينتصر على كينشاسا ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي إفريقيا

أكمل الزمالك بطاقات التأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد والمقامة في تونس بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17.

وبذلك يضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في مباراة نصف النهائي والتي تقام غدا الجمعة في السادسة والنصف مساءً.

وسحق الأهلي نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26 ليصبح أول من تأهل للمربع الذهبي.

وفي الجهة الأخرى تأهل الترجي والإفريقي من تونس للمواجهة الثانية من البطولة الإفريقية في نصف النهائي.

بدأ الزمالك الشوط الأول بكل قوة فتقدم بنتيجة 5-0 في أول 6 دقائق.

هدأ أداء الأبيض بعض الشيء، لتصل النتيجة إلى 8-3 ثم 11-3 مع الوصول للدقيقة 19.

في الدقائق العشرة الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريق الكونغولي تقليص الفارق لينتهي بنتيجة 15-7.

وعلى عكس الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بتوازن بين الفريقين، ومع الوصول للدقيقة الخامسة أصبحت النتيجة 18-9.

عاد الزمالم ووسع الفارق ليصبح 10 عندما أصبحت النتيجة 20-10 في الدقيقة الثامنة.

وقلص الفريق الكونغولي الفارق ليصبح 7 في الدقيقة 12 فقط دون أي هدف من الزمالك.

لكن الأبيض استعاد قوته من جديد ووسع الفارق في الدقيقة 20 ليصبح 12، بعدما أصبحت النتيجة 27-15.

وأنهى الزمالك اللقاء بنتيجة 33-17 ليضرب موعدا منتظرا مع الأهلي.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.