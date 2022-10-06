حازم إمام لـ في الجول: لا أفكر في الاعتزال.. وقد أنتظر ليناير في تلك الحالة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 22:02

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام - الزمالك × إنبي

لا يفكر حازم إمام قائد والظهير الأيمن السابق للزمالك في الاعتزال مؤكدا أنه يدرس العروض المقدمة إليه حاليا.

حازم إمام

النادي : لاعب حر

وتحدث حازم إمام لـFilGoal.com قائلا: "لا أفكر في الاعتزال كل ما يثار في ذلك الشأن غير صحيح".

وواصل "وصلتني بعض العروض من الدوري ومن بعض الأندية العربية لكن لم أصل لاتفاق مع أي ناد حتى الآن".

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وأكمل "حال عدم التوصل لاتفاق خلال الفترة الحالية ربما قد أنتظر لشهر يناير المقبل لتحديد وجهتي".

ورحل اللاعب صاحب الـ34 عاما عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي وعقب انتهاء تعاقده.

ويعد حازم إمام من ناشئي الزمالك وله تجربة وحيدة خارج أسوار النادي حينما انتقل معارا للاتحاد السكندري في موسم 2016-2017.

وخاض حازم إمام مع الزمالك 284 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 36 آخرين.

حازم إمام الزمالك
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