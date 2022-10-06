ميسي: لا أنوي دخول عالم التدريب بعد الاعتزال.. ولكن زيدان قال ذلك أيضا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

ميسي باريس

لا يشعر ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان بأن التدريب هو المجال الذي يريد الاتجاه إليه بعد اعتزال كرة القدم.

ميسي ألمح إلى أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له مع منتخب التانجو، لكنه لم يعلن صراحة موعد اعتزال كرة القدم.

وقال ميسي في حوار لشبكة Star + "أنا لا أنوي حقا أن أكون مدربا، لكن زين الدين زيدان قال ذلك أيضا ثم أصبح مدربا وفاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات".

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وأضاف "أنا أحب دور المدير الرياضي، وبناء الفرق، ومرافقة المدربين، لكني لست متأكدا من رغبتي في ذلك أيضا".

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض غمار كأس العالم 2022 إذ يتواجد الألبيسيلستي في مجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك.

وأوضح البرغوث "آخر كأس عالم بالنسبة لي؟ بالتأكيد نعم، أشعر بأنني بحالة جيدة بدنيا، حظيت بفترة تحضيرية رائعة هذا الموسم وهو ما لم يحدث الموسم الماضي بسبب الأحداث التي صاحبت انتقالي من برشلونة إلى باريس والتي بسببها بدأت خوض التدريبات متأخرا".

وتابع "أعد الأيام حتى نهائيات كأس العالم، الحقيقة هي أنني أشعر بالقليل من القلق قائلا لنفسي حسنا نحن هنا ما الذي سيحدث؟ إنها الأخيرة، كيف ستذهب؟".

وأكمل "من ناحية، لا أطيق الانتظار حتى يبدأ كأس العالم، لكنني أيضا في أمس الحاجة إلى أن تسير الأمور على ما يرام".

ميسي خاض 19 مباراة في المونديال سجل خلالها 6 أهداف وقاد التانجو للوصول لنهائي كأس العالم 2014 قبل الخسارة من ألمانيا في النهائي.

في المونديال الأخير ودع التانجو أمام فرنسا في ثمن النهائي بعد الخسارة بنتيجة 4-3.

الأرجنتين تأهلت في المركز الثاني بالتصفيات المونديالية والآن وصل التانجو لـ 33 مباراة رسمية دون خسارة كثاني أطول سلسلة في تاريخ المنتخبات بعد إيطاليا.

ميسي يقضى موسما رائعا بقميص باريس سان جيرمان بتسجيل 8 أهداف وصناعة مثلها في 13 مباراة بجميع المسابقات.

بينما سجل مع الأرجنتين في التوقف الدولي الأخير 4 أهداف بواقع هدفين أمام الهندوراس ثم مثلها أمام جامايكا.

ليونيل ميسي زين الدين زيدان الأرجنتين باريس سان جيرمان
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