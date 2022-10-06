بدلاء تين هاج يصنعون الفارق.. يونايتد ينتصر على أومونيا المقاتل بصعوبة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - أومونيا ومانشستر يونايتد

تأخر مانشستر يونايتد في النتيجة بهدف دون رد ولكن أجرى مدربه إريك تين هاج تبديلات صنعت الفارق ليخطف الانتصار من أومونيا.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه أومونيا بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب نيو جي إس بي في قبرص ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح كريم أنصاريفرد أهداف المباراة في الدقيقة 34.

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وأدرك يونايتد التعادل عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 63 سجل أنتوني مارسيال الهدف الثاني ليونايتد.

وأضاف راشفورد الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 84.

وقلص أومونيا النتيجة بعد دقيقة عن طريق نيكولاس باناجيوتو.

وفي مباراة أخرى أقيمت في الوقت ذاته فاز ريال سوسيداد على شيريف تيراسبول بهدفين دون رد.

بتلك النتائج يتصدر ريال سوسيداد المجموعة بتسع نقاط يليه مانشستر يونايتد بست نقاط.

ويأتي شيريف ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا أومونيا بدون أي نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من يونايتد وسدد رونالدو كرة يسارية قوية تصدى لها الحارس.

وكاد يونايتد يفتتح الأهداف لكن أنتوني فضل التمرير بدلا من التسديد ولكن برونو فيرنانديز سبق الكرة.

وسدد برونو كرة ساقطة ارتطمت في العارضة.

وتصدى حارس أومونيا لتسديدة مقوسة رائعة من أنتوني كادت تسفر عن هدف جميل.

وعكس سير اللقاء ومن هجمة مرتدة سريعة سجل كريم أنصاريفرد هدف التقدم لأومونيا في الدقيقة 34.

وبين شوطي المباراة أجرى تين هاج تبديلين بمشاركة راشفورد ولوك شاو بدلا من سانشو وتايريل مالاسيا.

وفي الدقيقة 53 أدرك راشفورد التعادل بتسديدة قوية مقوسة بيمناه.

وشارك مارسيال بدلا من برونو فيرنانديز في الدقيقة 60.

وعقب ثلاث دقائق فقط سجل مارسيال هدفا ثانيا ليونايتد بعد تمريرة رائعة بالكعب من راشفورد ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وشارك فريد بدلا من أنتوني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 79 راوغ ديوجو دالوت الحارس، وبدلا من التسديد فضل التمرير لرونالدو لكن تسديدة الأخير ارتطمت في القائم الأيسر.

وعقب أربع دقائق سجل راشفورد الهدف الثالث ليونايتد بعد تمريرة من رونالدو لكنها بدت وكأنها تسديدة وليست عرضية.

وقلص أومونيا النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق نيكولاس باناجيوتو.

وسدد فريد كرة قوية تصدى لها الحارس وتلاها تصويبة أخرى مقوسة من رونالدو لكنها مرت لخارج الملعب لينتهي اللقاء بفوز يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.

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