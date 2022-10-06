بمشاركة تريزيجيه وطرد مبكر.. طرابزون سبور يسقط أمام موناكو بثلاثية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

تغلب موناكو على ضيفه طرابزون سبور التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعات الدوري الأوروبي.

وشارك محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 73، حين حل دجانيني بدلا منه.

البداية أتت سيئة على الضيوف، حيث سقط المهاجم ماكسي جوميز إثر احتكاك مع محمد كامارا لاعب وسط موناكو، ليرد الأول بركل الأخير في رأسه.

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بعد مراجعة تقنية الفيديو أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جوميز في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 14 سريعا سجل وسام بن يدر الهدف الأول لموناكو بعد تمريرة قصيرة من بريل إمبولو داخل المنطقة.

وقبل النهاية الشوط الأول تسبب مارك بارترا مدافع برشلونة السابق بركلة جزاء ضد فاندرسون مهاجم موناكو، ليسجل منها بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

واستمر تفوق موناكو بهدف ثالث من رأسية أكسيل ديساسي، حيث لعبت الركنية وهيأها له إمبولو بالرأس في الدقيقة 55.

وأخيرا سجل أناستازيوس باكاسيتاس هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية على حدود المنطقة في الدقيقة 72.

في المجموعة ذاتها سحق ريد ستار الصربي ضيفه فيرينسفاروش المجري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

رغم ذلك ظل فيرينسفاروش على الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن موناكو ولكل منهما 6 نقاط، فيما يحتل طرابزون المركز الثالث بفارق المواجهات عن ريد ستار ولكل منهما 3 نقاط.

محمود حسن تريزيجيه الدوري الأوروبي طرابزون سبور موناكو
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