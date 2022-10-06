انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (33) (17) شبيبة كينشاسا.. مواجهة منتظرة نارية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الترجي - نهائي البطولة العربية - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك شبيبة كينشاسا الكونغولي في آخر لقاءات ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك وشبيبة كينشاسا الكونغولي، ليقابله في نصف نهائي المسابقة غدًا الجمعة.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

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بإمكانكم مشاهدة المباراة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. الزمالك يفوز 33-17 على شيبية كينشاسا ويتأهل للقاء الأهلي في نصف النهائي

ق 27: 32-17 للزمالك

ق 20: 27-15 للزمالك

ق 12: 20-13 للزمالك

ق 8: 20-10 للزمالك

ق 5: 18-9 للزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك 15-7

ق 27: 14-5 للزمالك

ق 23: 13-4 للزمالك

ق 19: الزمالك يواصل تفوقه بنتيجة 11-3

ق 12: الزمالك يتفوق بنتيجة 8-3

ق 8: 7-1 للزمالك

ق 2: الزمالك يتقدم بالهدف الثاني.

ق 1: الزمالك يتقدم مبكرا بالهدف الأول.

بداية اللقاء

كرة يد أبطال إفريقيا لكرة اليد
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