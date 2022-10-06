تشكيل أرسنال – نيكيتياه ومارتينيلي يقودان الهجوم ضد بودو جليمت

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

جابريل مارتينيلي يحتفل بالهدف مع مانشستر يونايتد قبل إلغاءه

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة بودو جليمت في ثالث جولات الدوري الأوروبي في ملعب الإمارات.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: مات تيرنر

في الدفاع: جابرييل ماجاليس- روب هولدنج- توماياسو

في الوسط: كيران تيرني- جرانيت تشاكا- ألبرت لوكونجا- فابيو فييرا

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نكيتياه- ماركينيوس

ويتصدر بودو جليمت المجموعة بأربع نقاط من مباراتين، يليه أرسنال بنقطة مثل أيندهوفن.

ويأتي زيوريخ رابعا بدون أي نقطة.

أرسنال بودو جليمت الدوري الأوروبي
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