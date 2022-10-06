تشكيل أرسنال – نيكيتياه ومارتينيلي يقودان الهجوم ضد بودو جليمت
الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 19:56
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة بودو جليمت في ثالث جولات الدوري الأوروبي في ملعب الإمارات.
وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مات تيرنر
في الدفاع: جابرييل ماجاليس- روب هولدنج- توماياسو
في الوسط: كيران تيرني- جرانيت تشاكا- ألبرت لوكونجا- فابيو فييرا
في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نكيتياه- ماركينيوس
ويتصدر بودو جليمت المجموعة بأربع نقاط من مباراتين، يليه أرسنال بنقطة مثل أيندهوفن.
ويأتي زيوريخ رابعا بدون أي نقطة.
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