بيان من قطر بشأن "منشور كاذب" حول كأس العالم 2022
الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 19:19
كتب : FilGoal
أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية اليوم الخميس بيانا رسميا كذبت منشور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاذير حضور كأس العالم 2022.
وأكد اللجنة بأن المنشور المتداول الذي جاء تحت عنوان "قطر ترحب بكم" لم يصدر عن أي جهة رسمية كما أنه يتضمن معلومات غير دقيقة.
وأشار البيان إلى أن أي شيء يتم نشره سيكون من خلال الجهات الرسمية المنظمة للمونديال وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث علما بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين.
وأكد البيان أن قطر أوضحت منذ البداية ترحيبها بالجميع للاستمتاع بنسخة استثنائية من كأس العالم وأنها دولة تتسامح مع الجميع ومنفتحة على العالم.
October 6, 2022
ويقام كأس العالم في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر لـ18 ديسمبر المقبلين.
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