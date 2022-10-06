كرة سلة - خبر في الجول.. إصابة شوشة ونهاية مشواره مع الاتحاد في البطولة العربية

تعرض يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة للإصابة بكسر في أصبع اليد، حسبما علم FilGoal.com.

وشارك شوشة في فوز الاتحاد على أهلي بني غازي الليبي بنتيجة 122-64 في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة العربية.

وأجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته أثناء المباراة ويغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ولم تحدد بعثة زعيم الثغر بعد موقف اللاعب من العودة المحتملة إلى مصر خاصة بعد تأكد غيابه عن باقي مشوار البطولة.

وتقام البطولة العربية في دولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وانتهت المباراة بنتيجة 122-64، إذ واصل الأمريكي كيندال تألقه وسجل بمفرده 24 نقطة بعدما كان الأعلى تسجيلا في مباراة أمس أمام أهلي حلب السوري.

وتغلب الفريق السكندري على نظيره السوري بنتيجة 99-52 في افتتاح مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية، أمس الأربعاء.

وتذاع كافة مباريات البطولة على قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.