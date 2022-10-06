كرة يد - وديتان لـ منتخب مصر أمام البحرين استعدادا لبطولة العالم

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لبطولة العالم بخوض مباراتين وديتين ضد البحرين في شهر أكتوبر الجاري.

ويقيم منتخب مصر بقيادة مدربه الإسباني روبرتو باروندو معسكرا في مجمع الصالات المغطاة بملعب حسن مصطفى خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري وذلك خلال الأسبوع الدولي.

ويخوض منتخبنا الوطنى المصرى مباراتين أمام نظيره البحريني يومي 14 و15 أكتوبر الجارى حيث يشارك منتخب المصرى فى المباراتين بكامل اللاعبين المحترفين.

وتأتى المباريات الودية لمنتخبنا الوطنى فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها الـ 28 للرجال لكرة اليد.

وتستضيف بولندا والسويد بطولة العالم من 11 وحتى 29 يناير 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة والتي تضم كرواتيا والمغرب وأمريكا.