كرة يد - وديتان لـ منتخب مصر أمام البحرين استعدادا لبطولة العالم

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لبطولة العالم بخوض مباراتين وديتين ضد البحرين في شهر أكتوبر الجاري.

ويقيم منتخب مصر بقيادة مدربه الإسباني روبرتو باروندو معسكرا في مجمع الصالات المغطاة بملعب حسن مصطفى خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري وذلك خلال الأسبوع الدولي.

ويخوض منتخبنا الوطنى المصرى مباراتين أمام نظيره البحريني يومي 14 و15 أكتوبر الجارى حيث يشارك منتخب المصرى فى المباراتين بكامل اللاعبين المحترفين.

أخبار متعلقة
كرة يد – الترجي يحجز مقدا في نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز قاتل على مولودية الجزائر كرة يد - جدول ربع نهائي بطولة إفريقيا.. وموعد مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة كرة يد - علي زين يقود دينامو بوخارست للفوز الأول في دوري أبطال أوروبا كرة يد - الزمالك يخسر أمام الإفريقي ويصطدم بطريق الأهلي

وتأتى المباريات الودية لمنتخبنا الوطنى فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها الـ 28 للرجال لكرة اليد.

وتستضيف بولندا والسويد بطولة العالم من 11 وحتى 29 يناير 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة والتي تضم كرواتيا والمغرب وأمريكا.

منتخب مصر لكرة اليد كرة يد البحرين بطولة العالم لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد – الترجي يحجز مقدا في نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز قاتل على مولودية الجزائر يد – الأهلي يسحق ريد ستار الإيفواري وينتظر الزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا يد - مروة عيد: ليس لدي مشكلة في عدم انضمامي للمنتخب ولكن كيف يقال إني دون المستوى! نهاية أبطال إفريقيا لليد - الأهلي (43) (26) ريد ستار.. انتصار ساحق كرة يد - جدول ربع نهائي بطولة إفريقيا.. وموعد مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة كرة يد - علي زين يقود دينامو بوخارست للفوز الأول في دوري أبطال أوروبا كرة يد - الزمالك يخسر أمام الإفريقي ويصطدم بطريق الأهلي كرة يد - سيسا يخضع لأشعة عاجلة بعد إصابته في مواجهة الأهلي ضد الترجي
أخر الأخبار
بيان من قطر بشأن "منشور كاذب" حول كأس العالم 2022 15 دقيقة | قطر 2022
كرة سلة - خبر في الجول.. إصابة شوشة ونهاية مشواره مع الاتحاد في البطولة العربية 20 دقيقة | كرة سلة
سكاي: ضربة قوية لـ تشيلسي بعد تحديد فترة غياب فوفانا 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - وديتان لـ منتخب مصر أمام البحرين استعدادا لبطولة العالم ساعة | كرة يد
كرة سلة - الانتصار الثاني.. الاتحاد يتفوق على أهلي بني غازي في البطولة العربية ساعة | كرة سلة
مباشر الدوري الأوروبي – أومونيا (1) - (0) مانشستر يونايتد.. جووووول أوووول ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - موناكو (2) - (0) طرابزون سبور.. ركلة جزاء والهدف الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 4 انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة