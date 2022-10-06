كرة سلة - الانتصار الثاني.. الاتحاد يتفوق على أهلي بني غازي في البطولة العربية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة البطولة العربية

انتصر الاتحاد السكندري على أهلي بني غازي الليبي في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية بنتيجة 122-64.

وتغلب الفريق السكندري على نظيره السوري بنتيجة 99-52 في افتتاح مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية، أمس الأربعاء.

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، إذ يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، بعدما توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

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وتقام البطولة العربية في دولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وانتهى الربع الأول بتفوق الاتحاد بنتيجة 32-22.

ثم وسع زعيم الثغر الفارق بنهاية الربع الثاني بنتيجة 63-39.

في الربع الثالث حاول الفريق الليبي تقليص الفارق لتصبح النتيجة 54-86.

وانتهت المباراة بنتيجة 122-64، إذ واصل الأمريكي كيندال تألقه وسجل بمفرده 24 نقطة بعدما كان الأعلى تسجيلا في مباراة أمس أمام أهلي حلب السوري

ويقع الاتحاد في المجموعة الأولى بجوار أندية أهلي حلب السوري والكويت الكويتي وأهلي بنغازي الليبي.

وجاء موعد مباريات الاتحاد كالآتي:

السبت 8 أكتوبر

الكويت الرياضي × الاتحاد السكندري (6:00 مساء)

وتذاع كافة مباريات البطولة على قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

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