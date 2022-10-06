انتهت في الدوري الأوروبي - موناكو (3) - (1) طرابزون سبور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة موناكو وطرابزون سبور التركي في ثالث جولات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة موناكو.

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ويحتل طرابزون المركز الثاني في المجموعة بفارق عدد الأهداف المسجلة عن موناكو، ولكل منهما 3 نقاط.

فيما يتصدر فيرينسفاروش المجري هذه المجموعة بـ 6 نقاط، ويتذيلها ريد ستار الصربي بلا نقاط.

وخسر طرابزون المباراة الأولى أمام فيرينسفاروش بنتيجة 3-2، بينما فاز على النجم الأحمر بنتيجة 2-1.

موناكو على الجانب الآخر فاز على ريد ستار 1-0 وخسر أمام فيرينسفاروش بنفس النتيجة.

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ق 73 خروج تريزيجيه ونزول دجانيني بدلا منه

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نهاية الشوط الأول

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بداية المباراة

موناكو طرابزون سبور الدوري الأوروبي محمود حسن تريزيجيه
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