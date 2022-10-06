تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - ريد ستار

يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة موناكو.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة (18:45).

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ويحتل طرابزون المركز الثاني في المجموعة بفارق عدد الأهداف المسجلة عن موناكو، ولكل منهما 3 نقاط.

فيما يتصدر فيرينسفاروش المجري هذه المجموعة بـ 6 نقاط، ويتذيلها ريد ستار الصربي بلا نقاط.

وخسر طرابزون المباراة الأولى أمام فيرينسفاروش بنتيجة 3-2، بينما فاز على النجم الأحمر بنتيجة 2-1.

موناكو على الجانب الآخر فاز على ريد ستار 1-0 وخسر أمام فيرينسفاروش بنفس النتيجة.

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