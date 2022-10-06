تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو

يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة موناكو.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة (18:45).

ويحتل طرابزون المركز الثاني في المجموعة بفارق عدد الأهداف المسجلة عن موناكو، ولكل منهما 3 نقاط.

📃 Here is our starting XI against Monaco! #MONvTS pic.twitter.com/4Km73dPH46 — Trabzonspor Club (@Trabzonspor_EN_) October 6, 2022

فيما يتصدر فيرينسفاروش المجري هذه المجموعة بـ 6 نقاط، ويتذيلها ريد ستار الصربي بلا نقاط.

وخسر طرابزون المباراة الأولى أمام فيرينسفاروش بنتيجة 3-2، بينما فاز على النجم الأحمر بنتيجة 2-1.

موناكو على الجانب الآخر فاز على ريد ستار 1-0 وخسر أمام فيرينسفاروش بنفس النتيجة.