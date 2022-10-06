تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو
الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة موناكو.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.
وتنطلق المباراة في السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة (18:45).
ويحتل طرابزون المركز الثاني في المجموعة بفارق عدد الأهداف المسجلة عن موناكو، ولكل منهما 3 نقاط.
📃 Here is our starting XI against Monaco! #MONvTS pic.twitter.com/4Km73dPH46— Trabzonspor Club (@Trabzonspor_EN_) October 6, 2022
فيما يتصدر فيرينسفاروش المجري هذه المجموعة بـ 6 نقاط، ويتذيلها ريد ستار الصربي بلا نقاط.
وخسر طرابزون المباراة الأولى أمام فيرينسفاروش بنتيجة 3-2، بينما فاز على النجم الأحمر بنتيجة 2-1.
موناكو على الجانب الآخر فاز على ريد ستار 1-0 وخسر أمام فيرينسفاروش بنفس النتيجة.
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