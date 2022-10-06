ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

ألمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له مع منتخب التانجو، وأشار إلى أنهم ليسوا المرشح المفضل لحصد الكأس الذهبية.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض غمار كأس العالم 2022 إذ يتواجد الألبيسيلستي في مجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك.

وتحدث ميسي في حوار لشبكة Star + قائلا: "آخر كأس عالم بالنسبة لي؟ بالتأكيد نعم، أشعر بأنني بحالة جيدة بدنيا، حظيت بفترة تحضيرية رائعة هذا الموسم وهو ما لم يحدث الموسم الماضي بسبب الأحداث والتي بسببها بدأت خوض التدريبيات متأخرا ولعبت بدون إيقاع الفريق، عندما بدأت المسابقات شاركت في التوقف الدولي وأصبت ولم أنهي ما بدأته".

وأضاف "أعد الأيام حتى نهائيات كأس العالم، الحقيقة هي أنني أشعر بالقليل من القلق قائلا لنفسي حسنا نحن هنا ما الذي سيحدث؟ إنها الأخيرة، كيف ستذهب؟

وأكمل "من ناحية، لا أطيق الانتظار حتى يبدأ كأس العالم، لكنني أيضا في أمس الحاجة إلى أن تسير الأمور على ما يرام".

وتابع "لقد وصلنا إلى لحظة جيدة للغاية بسبب الطريقة التي حدث بها كل شيء، مع مجموعة مسلحة وقوية للغاية، ولكن في كأس العالم يمكن أن يحدث أي شيء. جميع المباريات صعبة، وهذا هو السبب في أن كأس العالم بطولة خاصة جدا لأن المرشحون ليسوا دائما من ينهوا البطولة بالفوز أو يسلكون المسار المتوقع".

وأتم "لا أعرف ما إذا كنا المرشحين للفوز بكأس العالم، لكن الأرجنتين دائما مرشحة للفوز ، لكننا لسنا المرشحون، أعتقد أن هناك فرقا أخرى أفضل".

ميسي خاض 19 مباراة في المونديال سجل خلالها 6 أهداف وقاد التانجو للوصول لنهائي كأس العالم 2014 قبل الخسارة من ألمانيا في النهائي.

في المونديال الأخير ودع التانجو أمام فرنسا في ثمن النهائي بعد الخسارة بنتيجة 4-3.

الأرجنتين تأهلت في المركز الثاني بالتصفيات المونديالية والآن وصل التانجو لـ 33 مباراة رسمية دون خسارة كثاني أطول سلسلة في تاريخ المنتخبات بعد إيطاليا.

ميسي يقضى موسما رائعا بقميص باريس سان جيرمان بتسجيل 8 أهداف وصناعة مثلها في 13 مباراة بجميع المسابقات.

بينما سجل مع الأرجنتين في التوقف الدولي الأخير 4 أهداف بواقع هدفين أمام الهندوراس ثم مثلها أمام جامايكا.

الأرجنتين كأس العالم 2022 ليونيل ميسي - برشلونة - يوفنتوس
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