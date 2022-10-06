تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو و كاسيميرو

دفع إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بكاسيميرو استعدادا للقاء أومونيا القبرصي.

ويواجه يونايتد منافسه أومونيا في ثالث جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: تايريل مالاسيا- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: كريستيان إريكسن- كاسيميرو

في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، فيما يتصدرها ريال سوسيداد بست نقاط.

ويحتل شيريف تيراسبول المركز الثالث بثلاث نقاط ولكن المواجهات المباشرة صبت في صالح يونايتد.

ويأتي أومونيا رابعا بدون أي نقطة.

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