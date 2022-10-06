تقرير: أحمد رفعت يصل الإمارات للانضمام إلى الوحدة

وصل أحمد رفعت جناح نادي فيوتشر إلى الإمارات مساء اليوم الخميس لإتمام انتقاله إلى الوحدة.

ونشرت صحيفة "البيان" الإماراتية تقريرا اليوم أوضحت فيه أن رفعت وصل إلى أبو ظبي وسوف يعلن الوحدة عن ضمه معارا لموسم رسميا خلال ساعات.

وكان مصدر من فيوتشر كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن اقتراب رفعت من الانتقال للوحدة.

عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر كان قد كشف عن توقيع عقوبة كبيرة على أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبي الفريق بسبب حدوث اشتباك بالأيدي بينهما خلال مواجهة بول جينجا في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانضم رفع لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.

وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.

وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.

الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي تعاقد مع آلان لاعب وسط إيفرتون والبرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا وماراكاس من باكوس فيريرا، وسيباستيان تاليابوي قادما من النصر.

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.

واحتل الوحدة المركز الثالث في الدوري الإماراتي بالموسم الماضي، ولم يفز بلقب الدوري منذ 2010.