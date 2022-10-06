عضو إدارة برشلونة: عودة ميسي؟ سنفعل المعجزات إذا لزم الأمر

عاد إدوارد روميرو نائب الرئيس الاقتصادي لـ برشلونة وتحدث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى النادي.

ورحل ميسي عن نادي طفولته صيف 2021 بعد نهاية عقده وفشل التجديد بسبب الوضع الاقتصادي لـ برشلونة حينها.

وقال روميرو في تصريحات نشرتها موندو ديبورتيفو: "عودة ميسي هي مسألة رياضية".

وأضاف "هو من أصول هذا النادي ودائما ستكون الأبواب النادي مفتوحة، نحن أظهرنا من قبل أننا نعرف كيف نصنع المعجزات".

وسبق وأن تحدث روميرو عن المسألة ذاتها، وقال: "ميسي سيكون لاعبا حرا الصيف المقبل، وبالنظر إلى ذلك فعودته ممكنه رغم عدم وجود ميزانية لذلك".

وأضاف "ميسي أيقونة هذا النادي، وسيكون هذا دائما منزله لكنه في النهاية سيكون قرارا فنيا".

وتابع "نحن أنقذنا برشلونة لكن لم نحل المشكلة بعد، الأمر اعتمد على التقشف والكثير من الصرامة ولايزال هناك الكثير من العمل سيتعين القيام به".

وأردف "في موسم 2024-2025 سنكون في المستوى الذي يناسبنا".

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وشارك ميسي بقميص باريس في 47 مباراة، سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 23 آخرين في مختلف البطولات.