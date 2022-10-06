عضو إدارة برشلونة: عودة ميسي؟ سنفعل المعجزات إذا لزم الأمر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي ضد بنفيكا

عاد إدوارد روميرو نائب الرئيس الاقتصادي لـ برشلونة وتحدث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى النادي.

ورحل ميسي عن نادي طفولته صيف 2021 بعد نهاية عقده وفشل التجديد بسبب الوضع الاقتصادي لـ برشلونة حينها.

وقال روميرو في تصريحات نشرتها موندو ديبورتيفو: "عودة ميسي هي مسألة رياضية".

أخبار متعلقة
سبورت: تشافي يستعين بـ دي يونج في دفاع برشلونة تشالهان أوجلو يكشف دور لوكاكو في تسجيل هدف الفوز أمام برشلونة برشلونة يعلن إصابة فرانك كيسي بإجهاد في عضلة الفخذ راديو كتالونيا: برشلونة يستعد لتقديم مذكرة ضد حكام مواجهة إنتر

وأضاف "هو من أصول هذا النادي ودائما ستكون الأبواب النادي مفتوحة، نحن أظهرنا من قبل أننا نعرف كيف نصنع المعجزات".

وسبق وأن تحدث روميرو عن المسألة ذاتها، وقال: "ميسي سيكون لاعبا حرا الصيف المقبل، وبالنظر إلى ذلك فعودته ممكنه رغم عدم وجود ميزانية لذلك".

وأضاف "ميسي أيقونة هذا النادي، وسيكون هذا دائما منزله لكنه في النهاية سيكون قرارا فنيا".

وتابع "نحن أنقذنا برشلونة لكن لم نحل المشكلة بعد، الأمر اعتمد على التقشف والكثير من الصرامة ولايزال هناك الكثير من العمل سيتعين القيام به".

وأردف "في موسم 2024-2025 سنكون في المستوى الذي يناسبنا".

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وشارك ميسي بقميص باريس في 47 مباراة، سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 23 آخرين في مختلف البطولات.

برشلونة باريس سان جيرمان الدوري الإسباني ليونيل ميسي
نرشح لكم
مباشر الدوري الأوروبي – أومونيا ضد مانشستر يونايتد مباشر الدوري الأوروبي - موناكو ضد طرابزون سبور.. تريزيجيه أساسي تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية أوباميانج: أردت منذ فترة طويلة مواجهة ميلان.. ولياو لاعب لا يصدق كادينا كوبي: ريال مدريد يتنفس الصعداء بشأن إصابة سيبايوس لاكتمال خطوة بعد 6 سنوات.. ولفرهامبتون يجري محادثات مع لوبيتيجي لقيادة الفريق
أخر الأخبار
مباشر الدوري الأوروبي – أومونيا ضد مانشستر يونايتد 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - موناكو ضد طرابزون سبور.. تريزيجيه أساسي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب 21 دقيقة | قطر 2022
تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أحمد رفعت يصل الإمارات للانضمام إلى الوحدة 31 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة برشلونة: عودة ميسي؟ سنفعل المعجزات إذا لزم الأمر ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الترجي يحجز مقدا في نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز قاتل على مولودية الجزائر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار