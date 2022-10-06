كرة يد – الترجي يحجز مقدا في نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز قاتل على مولودية الجزائر

حقق الترجي فوزا قاتلا على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 26-25 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

وينتظر الترجي الفائز من الإفريقي وعين توتة الجزائري، ليقابله في نصف نهائي المسابقة.

وشهدت المباراة ندية وإثارة كبرى، وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي بنتيجة 13_11.

وواصل الفريقين أدائهما القوي خلال مجريات الشوط الثاني ونجح الترجي في حسم نتيجة المباراة في اللحظات الأخيرة بنتيجة 26_25.

وحجز الترجي مقعدا في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد ليرافق النادي الأهلي الذي ينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وكينشاسا.

وسبق للأهلي التتويج باللقب 5 مرات آخرها في 2012 على أرض المغرب.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجًا.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.