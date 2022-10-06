أوباميانج: أردت منذ فترة طويلة مواجهة ميلان.. ولياو لاعب لا يصدق

اعترف إيمريك بيير أوباميانج لاعب تشيلسي أنه أراد منذ فترة طويلة مواجهة ميلان، وقد كان.

وسجل أوباميانج في فوز تشيلسي بثلاثية دون رد أمام ميلان في ثالث جولات درور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال أوباميانج لـ TMW عقب المباراة: "الأمر كان مميزا لأنه كان ضد فريقي السابق، أنا سعيد للغاية، كنا نحتاج إلى ردة فعل خاصة أمام جماهيرنا وسعداء بالثلاث نقاط".

وأضاف "كنت أرغب باللعب أمام ميلان منذ فترة طويلة وحد أخيرا بالأمس".

وتطرق إلى انطباعه عن نجم ميلان رافائيل لياو، قائلا: "لاعب حقا رائع، سريع وقوي ويمكنه إحداث فارق في أي وقت. لا شيء آخر لأقوله غير إنه لا يصدق".

وواصل تشيلسي استفاقته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في كل البطولات التي يشارك فيها وتلك المرة الضحية كان ميلان.

وافتتح ويسلي فوفانا أهداف المباراة في الدقيقة 24.

وأضاف بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 56.

وأتم رييس جيمس ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة حقق تشيلسي انتصاره الأول في البطولة ورفع رصيده لأربع نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان الثالث.

فيما يتصدر سالزبورج المجموعة بخمس نقاط، ويحتل دينامو زغرب المركز الرابع والأخير بثلاث نقاط.