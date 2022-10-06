كادينا كوبي: ريال مدريد يتنفس الصعداء بشأن إصابة سيبايوس

تلقى ريال مدريد أنباءً إيجابية، بعد صدور نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبه داني سيبايوس.

داني سيبايوس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأظهرت الفحوصات تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ولكنها ليست بالخطورة التي كانت متوقعة.

وأوضحت أرانتشا رودريجيز صحفية إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن سيبايوس سيبتعد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

Lo de Ceballos serían tres semanas fuera. Rodrygo no tiene nada. (Fue un calambre en el gemelo). El objetivo de Courtois es llegar al Clásico. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) October 6, 2022

وكانت التوقعات الأولية تشير إلى ابتعاد سيبايوس حتى نهاية العام الجاري.

وتعرض سيبايوس لإصابة في التدريبات بعد أن شارك أساسيًا أمام أوساسونا بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

لاعب الوسط صاحب الـ 26 عامًا ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

Parte médico de Ceballos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 6, 2022

وغاب سيبايوس لأشهر طويلة في مطلع الموسم الماضي بسبب كسر في الكاحل تعرض له خلال مواجهة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وخاض سيبايوس 9 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا.

وحصل سيبايوس على مزيد من فرص المشاركة مستفيدًا من رحيل كاسيميرو، ومن مشاركة فيدي فالفيردي كجناح أيمن.

وأوضحت صحفية كادينا كوبي في الوقت نفسه أن رودريجو لا يعاني من أي إصابة.

وظهر رودريجو متألمًا عند مغادرته الملعب يوم أمس خلال مباراة شاختار دونتسك في دوري أبطال أوروبا.