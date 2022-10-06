الإعلان عن موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام إسواتيني في تصفيات إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تلقيه إخطار من نظيره الإفريقي بموعد مباراتي إسواتيني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وذكر اتحاد الكرة أن مباراة الذهاب تقام على أرض إسواتيني يوم 23 أكتوبر الجاري.

فيما يُلعَب الإياب في استاد الإسكندرية يوم 30 أكتوبر، ضمن منافسات الدور الثاني لتصفيات إفريقيا.

🔴 | المنتخب الأوليمبي يلتقي ايسواتيني ٢٣ و٣٠ أكتوبر فى الدور الثاني للتصفيات الأولمبية 🇪🇬 #شجع_مصر pic.twitter.com/rZFVMo2Fme — EFA.eg (@EFA) October 6, 2022

ويصعد الفائز لملاقاة الفائز من زامبيا وسيراليون في الدور الثالث للتصفيات، لحسم مقعد في نهائيات أمم إفريقيا.

وتقام البطولة في المغرب ويصعد أول 3 منتخبات فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل مباشر.

وتعد مصر حاملة لقب النسخة السابقة التي أقيمت في القاهرة عام 2019 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو تحت قيادة شوقي غريب.

وتولى البرازيلي روجيريو ميكالي مهمة قيادة المنتخب الأولمبي مؤخرًا.

ولعبت مصر مباراتين وديتين أمام بنين في التوقف الدولي الماضي، انتهت الأولى بالتعادل 0-0، والثانية بانتصار الفراعنة 2-0.