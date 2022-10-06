المصري يخاطب وزارة الخارجية للتدخل وحل مشكلة تأشيرة أكبوتو

عبر المصري عن امتعاضه من تأخر حصول لاعبه النيجيري الجديد أنتوني أكوبتو على تأشيرة الدخول إلى مصر.

ونشر المصري بيانًا جاء كالآتي:

"أعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، عن استياء مجلس إدارة النادي ومن خلفه جماهير المصري العريضة من تأخر حصول لاعبه النيجيري أنتوني أُكبوتو على تأشيرة الدخول لمصر بسبب تعنت مسئولي السفارة المصرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا، رغم المخاطبات الرسمية العديدة التي قامت بها إدارة النادي المصري للسفارة المصرية وكذلك رغم الاتصالات الهاتفية العديدة التي قام بها الأستاذ كامل أبو علي مع السفير إيهاب عوض، سفير مصر بنيجيريا.

وأبدى مجلس إدارة النادي المصري دهشته الشديدة من تعنت مسئولي السفارة في إصدار تأشيرة الدخول للاعب والذي يتردد يوميًا على السفارة من أجل الحصول على التأشيرة رغم ابتعاد مقر إقامته عن السفارة بأكثر من خمسمائة كيلو متر.

هذا ومن المقرر أن تقوم إدارة النادي المصري رسميًا بمخاطبة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وكذلك مخاطبة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم للتدخل في هذا الأمر خاصة وأن اللاعب قد تأخر لنحو ثلاثة أسابيع عن اللحاق بفترة إعداد الفريق للموسم الجديد وهو الأمر الذي يهدد لحاقه بمباريات المصري خلال الأسابيع الأولى من عمر الدوري".

وكان المصري قد أعلن عن تعاقده مع أكبوتو في 13 سبتمبر الماضي، لكنه لم يستطع الانضمام إلى فترة إعداد الفريق حتى اللحظة.

أوكبوتو صاحب الـ 28 عاما كان قد انضم لصفوف الفريق القطري قبل بداية الموسم الماضي.

وشارك اللاعب النيجيري في 32 مباراة مع قطر منذ انضمامه للفريق وخلالهم نجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 8.

وبدأ أوكبوتو الموسم مع فرق قطر وشارك في ثلاث مباريات وسجل هدف وصنع هدفا آخر.

وسبق لأوكبوتو أن لعب مع فريق اتحاد المنستير قبل الانضمام لقطر.