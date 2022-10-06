المصري يخاطب وزارة الخارجية للتدخل وحل مشكلة تأشيرة أكبوتو

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

عبر المصري عن امتعاضه من تأخر حصول لاعبه النيجيري الجديد أنتوني أكوبتو على تأشيرة الدخول إلى مصر.

ونشر المصري بيانًا جاء كالآتي:

"أعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، عن استياء مجلس إدارة النادي ومن خلفه جماهير المصري العريضة من تأخر حصول لاعبه النيجيري أنتوني أُكبوتو على تأشيرة الدخول لمصر بسبب تعنت مسئولي السفارة المصرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا، رغم المخاطبات الرسمية العديدة التي قامت بها إدارة النادي المصري للسفارة المصرية وكذلك رغم الاتصالات الهاتفية العديدة التي قام بها الأستاذ كامل أبو علي مع السفير إيهاب عوض، سفير مصر بنيجيريا.

وأبدى مجلس إدارة النادي المصري دهشته الشديدة من تعنت مسئولي السفارة في إصدار تأشيرة الدخول للاعب والذي يتردد يوميًا على السفارة من أجل الحصول على التأشيرة رغم ابتعاد مقر إقامته عن السفارة بأكثر من خمسمائة كيلو متر.

هذا ومن المقرر أن تقوم إدارة النادي المصري رسميًا بمخاطبة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وكذلك مخاطبة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم للتدخل في هذا الأمر خاصة وأن اللاعب قد تأخر لنحو ثلاثة أسابيع عن اللحاق بفترة إعداد الفريق للموسم الجديد وهو الأمر الذي يهدد لحاقه بمباريات المصري خلال الأسابيع الأولى من عمر الدوري".

وكان المصري قد أعلن عن تعاقده مع أكبوتو في 13 سبتمبر الماضي، لكنه لم يستطع الانضمام إلى فترة إعداد الفريق حتى اللحظة.

أوكبوتو صاحب الـ 28 عاما كان قد انضم لصفوف الفريق القطري قبل بداية الموسم الماضي.

وشارك اللاعب النيجيري في 32 مباراة مع قطر منذ انضمامه للفريق وخلالهم نجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 8.

وبدأ أوكبوتو الموسم مع فرق قطر وشارك في ثلاث مباريات وسجل هدف وصنع هدفا آخر.

وسبق لأوكبوتو أن لعب مع فريق اتحاد المنستير قبل الانضمام لقطر.

المصري الدوري المصري فانتازي فانتازي الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد المنستيري يحذر جماهيره قبل مواجهة الأهلي في أبطال إفريقيا الإعلان عن موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام إسواتيني في تصفيات إفريقيا مران الأهلي – كولر يشرح نقاط قوة وضعف الاتحاد المنستيري.. وتدريبات شاقة لحراس المرمى كيف كانت كرة القدم جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر هدف الأهلي السابق.. الرياضية السعودية: ماشاريبوف يحتاج إلى عملية جراحية الزمالك يعلن صرف 20 مليون جنيه للاعبين.. وتسليم 50 ألف دولار للسفير البوروندي السادسة إفريقيا والرابعة عربيا.. مصر تتقدم مركزا في تصنيف فيفا محمود شبانة يعلن عبر في الجول إعارته من الزمالك إلى سموحة
أخر الأخبار
في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية 6 دقيقة | الدوري الإسباني
أوباميانج: أردت منذ فترة طويلة مواجهة ميلان.. ولياو لاعب لا يصدق 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المنستيري يحذر جماهيره قبل مواجهة الأهلي في أبطال إفريقيا 17 دقيقة | الكرة المصرية
كادينا كوبي: ريال مدريد يتنفس الصعداء بشأن إصابة سيبايوس 26 دقيقة | الدوري الإسباني
الإعلان عن موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام إسواتيني في تصفيات إفريقيا 44 دقيقة | منتخب مصر
المصري يخاطب وزارة الخارجية للتدخل وحل مشكلة تأشيرة أكبوتو 57 دقيقة | الكرة المصرية
لاكتمال خطوة بعد 6 سنوات.. ولفرهامبتون يجري محادثات مع لوبيتيجي لقيادة الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
جناح ليفربول: "لم أعد طفلا".. وصلاح موجود دائما لمساعدتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء