لاكتمال خطوة بعد 6 سنوات.. ولفرهامبتون يجري محادثات مع لوبيتيجي لقيادة الفريق

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

لوبتيجي

تجري إدارة ولفرهامبتون الإنجليزي محادثات مع الإسباني خولين لوبيتيجي ليصبح مدربا للفريق خلال الفترة لمقبلة.

وأُقيل لوبيتيجي من منصبه كمدير فني لـ إشبيلية بعد سلسلة كارثية من النتائج على المستوى المحلي والأوروبي.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن وولفز يمهد الطريق لإجراء محادثات رسمية مع وكيل لوبيتيجي خورخي مينديز.

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وكان وولفز أقال برونو لاج المدير الفني الأسبوع الماضي ويسعى لتعيين مدربا جديدا.

ونوهت الصحيفة أنه من غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي حتى الأسبوع المقبل ، المدربين جيمس كولينز (مدرب الفريق تحت 21 عاما) وستيف ديفيس (مدرب الفريق تحت 18 عاما) المرشحين الأساسين لقيادة الفريق السبت المقبل أمام تشيلسي.

وكان لوبيتيجي سبق وأن وافق على تدريب الذئاب عام 2016 قبل أن يعرض عليه تولي قيادة المنتخب الوطني.

المدير الفني السابق لـ بورتو ومنتخب إسبانيا وريال مدريد، تولى تدريب إشبيلية في صيف 2019.

وقاد لوبيتيجي فريق إشبيلية في 170 مباراة، فاز في 90 منها وتعادل 44 وخسر 36.

ونافس إشبيلية على لقب الدوري الإسباني حتى الجولات الأخيرة في موسم 2019\2020 الأول لـ لوبيتيجي مع الفريق.

واحتل إشبيلية المركز الثالث في 2020، ثم الرابع في 2021 و2022، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لـ 3 مواسم متتالية لأول مرة في تاريخه.

كما فاز إشبيلية تحت قيادة لوبيتيجي بالدوري الأوروبي 2020 بعد الفوز على مانشستر يونايتد وإنتر ميلان في طريق تحقيق اللقب.

ولفرهامبتون لوبيتيجي
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