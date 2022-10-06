جناح ليفربول: "لم أعد طفلا".. وصلاح موجود دائما لمساعدتي

كشف هارفي إليوت جناح ليفربول عن دور محمد صلاح في مساعدته على التكيف مع أجواء الفريق.

كما أوضح الجناح الشاب عن رغبته في تحمل مزيد من المسؤولية والقيام بأدوار اكبر داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إليوت عقب مواجهة رينجرز الأسكتلندي: "مو (محم صلاح) لا يٌصدق. ليس علي أن أقول الكثير عنه، لقد أظهر لماذا هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم اليوم وفعل ذلك في العديد من المباريات. إنه موجود دائما لمساعدتي".

وأضاف "أيضا من الجيد دائما أن يكون هناك شخص ما على الجانب الأيمن لتمرير الكرة إليه أو الحصول على الكرة منه".

وتابع "إنه لأمر لا يصدق أن يكون هناك هؤلاء اللاعبون حولي وأنا أحاول فقط أن أتخلى عنهم كل يوم وأفعل ما بوسعي على أمل أن أتأكد يوما ما من أنني معهم".

وواصل "اللاعبون الكبار يضعون ذراعهم حولي ويقدمون لي يد العون إذا لزم الأمر ولكن في الوقت نفسه أحتاج إلى حل مشاكلي الخاصة وأحتاج إلى التعامل معها كرجل. إنها لعبة الرجال ولم أعد طفلا ، لذلك أحتاج إلى الوصول إلى تلك المرحلة".

وشدد "أحتاج فقط إلى التأكد من أنني جاهز وعندما يتم استدعائي أخرج وأقدم كل ما لدي وأتأكد من أن لدي تركيزا وثقة بنسبة 100٪ عندما أخرج إلى الملعب عندما ألعب أو أبدأ".

وأكمل: "سيحصل الجميع على فرصتهم، كما رأيتم حتى الآن هذا الموسم، سواء كان ذلك من خلال إصابة مؤسفة أو تشكيلات مختلفة، لذلك يجب أن يكون الجميع جاهزين وواثقين تماما ومتحمسين ومستعدين للخروج واللعب لأننا في نهاية المطاف، سنحتاج إلى الجميع".

واستطرد "لكن بالنسبة لي شخصيا سارت الأمور على ما يرام حتى الآن. لقد لعبت الكثير من الدقائق وأنا ممتن لها ولكن ربما لم نخرج بنتائج في بعض المباريات ، ولكن نأمل أن نتمكن من البناء على الفوز الأخير. أشعر بالثقة الكاملة والتحفيز".

وانتصر ليفربول على منافسه رينجرز بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد في ثالث جولات دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الأولى.

هارفي إليوت شارك خلال الموسم الحالي مع ليفربول خلال 11 مباراة بجميع السمابقات وسجل هدفا.

اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاما مدد عقده مؤخرا مع ليفربول حتى صيف 2027.

وتعاقد ليفربول مع إليوت في عمر 16 عاما من فولام في صيف 2019 مقابل مليون و700 ألف يورو، ثم أعاره لصفوف بلاكبرن.

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