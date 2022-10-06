على غرار ساكا.. نجمة أرسنال تفوز بجائزة لاعبة العام في إنجلترا

حصدت بيث ميث لاعبة فريق أرسنال للسيدات على جائزة لاعبة العام في إنجلترا.

وأصبح أرسنال أول فريق يفوز اثنين من لاعبيه بالجائزة في عام واحد بعدما حصدها بوكايو ساكا منذ أسبوعين.

وظفرت ميد بالجائزة بعدما تفوقت على ليا ويليامسون (لاعبة أرسنال) وكيرا والش (لاعبة برشلونة الحالية ومانشستر سيتي السابقة).

وقادت ميد إنجلترا الصيف الماضي للفوز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو" 2022.

وفازت مهاجمة إنجلترا بجائزة هدافة البطولة بشراكة مع ألكساندرا بوب لاعبة منتخب ألمانيا بتسجيل 6 أهداف.

وساهمت ميد مؤخرا في تأهل منتخب إنجلترا إلى كأس العالم للسيدات 2023 بعد احتلال صدارة المجموعة الرابعة بـ 10 انتصارات.

وسجلت مهاجمة أرسنال 13 هدفا خلال 10 مباربات وقدمت 12 تمريرة حاسمة.

كما حصلت صاحبة الـ27 عاما على جائزة أفضل لاعبة في أرسنال لعام 2021-22، بعدما أحرزت 11 هدفًا و صنعت 8 آخرين.

وواجه منتخب إنجلترا للسيدات بطل العالم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة في مباراة ودية على ملعب ويمبلي.