على غرار ساكا.. نجمة أرسنال تفوز بجائزة لاعبة العام في إنجلترا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

بيث ميد - أرسنال

حصدت بيث ميث لاعبة فريق أرسنال للسيدات على جائزة لاعبة العام في إنجلترا.

وأصبح أرسنال أول فريق يفوز اثنين من لاعبيه بالجائزة في عام واحد بعدما حصدها بوكايو ساكا منذ أسبوعين.

وظفرت ميد بالجائزة بعدما تفوقت على ليا ويليامسون (لاعبة أرسنال) وكيرا والش (لاعبة برشلونة الحالية ومانشستر سيتي السابقة).

وقادت ميد إنجلترا الصيف الماضي للفوز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو" 2022.

وفازت مهاجمة إنجلترا بجائزة هدافة البطولة بشراكة مع ألكساندرا بوب لاعبة منتخب ألمانيا بتسجيل 6 أهداف.

وساهمت ميد مؤخرا في تأهل منتخب إنجلترا إلى كأس العالم للسيدات 2023 بعد احتلال صدارة المجموعة الرابعة بـ 10 انتصارات.

وسجلت مهاجمة أرسنال 13 هدفا خلال 10 مباربات وقدمت 12 تمريرة حاسمة.

كما حصلت صاحبة الـ27 عاما على جائزة أفضل لاعبة في أرسنال لعام 2021-22، بعدما أحرزت 11 هدفًا و صنعت 8 آخرين.

وواجه منتخب إنجلترا للسيدات بطل العالم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة في مباراة ودية على ملعب ويمبلي.

أرسنال إنجلترا بوكايو ساكا بيث ميد
نرشح لكم
مباشر الدوري الأوروبي – أومونيا ضد مانشستر يونايتد مباشر الدوري الأوروبي - موناكو ضد طرابزون سبور.. تريزيجيه أساسي تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا عضو إدارة برشلونة: عودة ميسي؟ سنفعل المعجزات إذا لزم الأمر في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية أوباميانج: أردت منذ فترة طويلة مواجهة ميلان.. ولياو لاعب لا يصدق كادينا كوبي: ريال مدريد يتنفس الصعداء بشأن إصابة سيبايوس
أخر الأخبار
مباشر الدوري الأوروبي – أومونيا ضد مانشستر يونايتد 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - موناكو ضد طرابزون سبور.. تريزيجيه أساسي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب 22 دقيقة | قطر 2022
تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أحمد رفعت يصل الإمارات للانضمام إلى الوحدة 32 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة برشلونة: عودة ميسي؟ سنفعل المعجزات إذا لزم الأمر ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الترجي يحجز مقدا في نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز قاتل على مولودية الجزائر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار