يد – الأهلي يسحق ريد ستار الإيفواري وينتظر الزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

الأهلي - ريد ستار الإيفواري - كرة يد

سحق الأهلي نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك وشبيبة كينشاسا الكونغولي، ليقابله في نصف نهائي المسابقة غدًا الجمعة.

وسيطر الأهلي بالكامل على المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 23-9.

وعرف الشوط الأول انقطاع التيار الكهربائي عن الصالة للحظات وعودته سريعًا ولكن بشكل جزئي، ليأمر الحكم باستئناف اللعب.

واتسع الفارق بشكل واضح في الشوط الثاني ليصل الفارق إلى 17 هدفًا.

وكان الأهلي قد تصدر مجموعته بـ 4 انتصارات على فلاورز البنيني 40-11، ووفاق عين توتة الجزائري 36-17، وجيه إس كيه الكونغولي 39-14، والترجي التونسي 28-21.

وسبق للأهلي التتويج باللقب 5 مرات آخرها في 2012 على أرض المغرب.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجًا.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

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