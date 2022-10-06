شكوك حول لحاق كايل ووكر بـ كأس العالم مع إنجلترا

أثار بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الشكوك حول إمكانية التحاق كايل ووكر بمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2022.

كايل ووكر النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأجرى ووكر جراحة في الفخذ بعدما تعرض للإصابة في فوز مانشستر سيتي 6-3 على غريمه مانشستر يونايتد الأحد الماضي واستبدل بعد 41 دقيقة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بخصوص ذلك: "إنه شيء في الفخذ وسيغيب لبعض الوقت".

وأضاف "لا أعرف متى سيعود. لا يمكنني قول أي شيء آخر، علينا التحدث إلى الأطباء".

وتابع "أعرف مدى أهمية كأس العالم بالنسبة للاعبين ولكن بصراحة لا أعرف الآن".

وأتم "آمل أن يتمكن من العودة سريعا مثل كالفين فيليبس".

وولكر (32 عاما) خاض 70 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لكن أمامه ما يزيد عن ستة أسابيع للعودة قبل كأس العالم.

وغاب ووكر عن فوز سيتي 5-0 بدوري أبطال أوروبا على كوبنهاجن مساء أمس الأربعاء.

وكان المدافع قد اختير ضمن التشكيلة الأخيرة لمدير إنجلترا جاريث ساوثجيت في سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر المقبل وتنتهي 12 ديسمبر في قطر.