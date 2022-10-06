سبورت: تشافي يستعين بـ دي يونج في دفاع برشلونة

يدرس تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الدفع بلاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج في مركز قبل الدفاع خلال المباريات المقبلة.

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة آخرها الثنائي، فرنك كيسي وأندرياس كريستنسين.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشافي سيستعين بـ دي يونج في مركز قلب الدفاع بعد الإصابات التي يعاني منها الفريق.

وأضافت أن دي يونج أصبح خيارا لدي تشافي مع الثنائي إريك جارسيا وجيرارد بيكيه عقب إصابة رونالدو أراوخو وجول كوندي.

فرينكي دي يونج عاد إلى المشاركة في تدريبات برشلونة، أمس الأربعاء ومن المتوقع جاهزيته للمشاركة بالمباراة المقبلة ضد سيلتا فيجو عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي.

وأشارت التقارير أن تشافي يجد في دي يونج الحل الأمثل لأداء أكثر من مركز بشكل جيد وتعويض الخيارات، إذ سيكون خيارا جيدا في حال غياب سيرجيو بوسيكتس أو بيدري عن صفوف برشلونة.

ويستعد برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

فرينكي دي يونج شارك خلال الموسم الحالي مع برشلونة خلال 8 مباريات وصنع هدف وحيدا.

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