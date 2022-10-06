لإنقاذه من الكارثة.. سامبدوريا يتعاقد مع ستانكوفيتش

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

ديان ستانكوفيتش

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن تعيين ديان ستانكوفيتش مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وذكر سامبدوريا أن ستانكوفيتش وقّع على عقدٍ يربطه بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويتولى ستانكوفيتش المهمة خلفًا لـ ماركو جيامباولو الذي أقيل عقب الهزيمة أمام مونزا.

ويعاني سامبدوريا من انطلاقة كارثية في الدوري الإيطالي، إذ حصد نقطتين فقط في أول 8 جولات، ليحتل المركز الأخير في المسابقة.

ويبدأ ستانكوفيتش مهمته مع سامبدوريا بمواجهة بولونيا يوم السبت المقبل.

ستانكوفيتش

الصربي صاحب الـ 44 عامًا يمتلك مسيرة تاريخية في الملاعب الإيطالية.

ولعب ستانكوفيتش لـ لاتسيو بين 1998 و2004 وفاز مع بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي.

قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في 2004 ويفوز معه بـ 15 بطولة مختلفة، أهمها الثلاثية التاريخية موسم 2009\2010.

وبعد اعتزاله في صفوف إنتر عام 2013، عمل ستانكوفيتش كمساعد في أودينيزي، ثم تولى تدريب ريد ستار بيلجراد الصربي بين 2019 و2022.

وقاد ستانكوفيتش فريق ريد ستار للقب الدوري الصربي 3 مرات، وكأس صربيا مرتين.

ويعد ستانكوفيتش اللاعب الوحيد في التاريخ الذي شارك في كأس العالم تحت علم 3 دول مختلفة: يوغوسلافيا، صربيا ومونتينجرو، صربيا.

ستانكوفيتش سامبدوريا الدوري الإيطالي
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