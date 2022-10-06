بيلينجهام: المستقبل مع ريال مدريد؟ لا أفكر في الأمر

أوضح جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند موقفه الحالي مع الفريق مشددا على أنه لا يفكر في ريال مدريد.

الإنجليزي الشاب لفت أنظار كبار أوروبا في المواسم الأخيرة ومن المتوقع أن يتصارع عليه الكثير من الأندية الصيف المقبل.

وقال بيلينجهام في تصريحات نشرتها موندو ديبورتيفو عقب مباراة دورتموند وإشبيلية: "المستقبل مع ريال مدريد؟ أفكر في أدائي اليوم ولا أفكر في الأمر".

وأضاف "أفكر في دورتموند والتحدي الذي ينتظرنا وأهدافي مع النادي".

ويمتلك بيلينجهام عقدا مع الفريق الألماني ينتهي في صيف 2025.

ويتألق بيلينجهام في صفوف دورتموند، كما أنه يحظى بثقة جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا.

وانضم الشاب الإنجليزي إلى دورتموند في صيف 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني لناديه السابق برمنجهام.