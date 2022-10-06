بيلينجهام: المستقبل مع ريال مدريد؟ لا أفكر في الأمر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 12:38

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

أوضح جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند موقفه الحالي مع الفريق مشددا على أنه لا يفكر في ريال مدريد.

الإنجليزي الشاب لفت أنظار كبار أوروبا في المواسم الأخيرة ومن المتوقع أن يتصارع عليه الكثير من الأندية الصيف المقبل.

وقال بيلينجهام في تصريحات نشرتها موندو ديبورتيفو عقب مباراة دورتموند وإشبيلية: "المستقبل مع ريال مدريد؟ أفكر في أدائي اليوم ولا أفكر في الأمر".

أخبار متعلقة
جوارديولا يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد هالاند للانتقال لـ ريال مدريد كروس: ريال مدريد كان يمكن أن يفوز 7-1.. والأهداف ستدخل في المباريات المقبلة في مباراة الفرص الضائعة.. ريال مدريد يفوز على شاختار ويضع قدما في الدور الثاني لأبطال أوروبا تشكيل ريال مدريد – عودة فالفيردي وميليتاو.. ومودريتش احتياطي أمام شاختار

وأضاف "أفكر في دورتموند والتحدي الذي ينتظرنا وأهدافي مع النادي".

ويمتلك بيلينجهام عقدا مع الفريق الألماني ينتهي في صيف 2025.

ويتألق بيلينجهام في صفوف دورتموند، كما أنه يحظى بثقة جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا.

وانضم الشاب الإنجليزي إلى دورتموند في صيف 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني لناديه السابق برمنجهام.

ريال مدريد بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام
نرشح لكم
سيد معوض: "كوبري" جاتوزو كلفني الإصابة شهرين ونصف وفاة جيامبييرو فيتوروني المعد البدني لـ توتنام بيولي: ميلان أخطأ كثيرا أمام تشيلسي فيراتي: ما يفعله ميسي مثال للأفضل في التاريخ مواعيد مباريات الخميس 6 أكتوبر 2022 – يد الأهلي والزمالك.. وصدامات أوروبية بالجملة "ليس بشريا".. جريليش يكشف ما قاله حارس كوبنهاجن عن هالاند بعد ظهوره بالعكاز.. بوتر: نشعر بالقلق حيال إصابة فوفانا جوارديولا يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد هالاند للانتقال لـ ريال مدريد
أخر الأخبار
بيلينجهام: المستقبل مع ريال مدريد؟ لا أفكر في الأمر 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيد معوض: "كوبري" جاتوزو كلفني الإصابة شهرين ونصف 29 دقيقة | منتخب مصر
يد - مروة عيد: ليس لدي مشكلة في عدم انضمامي للمنتخب ولكن كيف يقال إني دون المستوى! 38 دقيقة | كرة يد
شاهد أبطال إفريقيا لليد - الأهلي (27) (11) ريد ستار.. الشوط الثاني ساعة | كرة يد
وفاة جيامبييرو فيتوروني المعد البدني لـ توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
بي إن سبورتس تحصل على حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي حتى 2032 ساعة | الوطن العربي
بيولي: ميلان أخطأ كثيرا أمام تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
كيف كانت كرة القدم جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء