سيد معوض: "كوبري" جاتوزو كلفني الإصابة شهرين ونصف

كشف سيد معوض لاعب منتخب مصر السابق عن كواليس تعرضه للإصابة خلال مواجهة إيطاليا بكأس القارات بعد تدخل عنيف من جينارو جاتوزو.

وفاز مصر على إيطاليا بهدف دون رد سجله محمد حمص، ضمن دور المجموعات ببطولة كأس القارات 2009 بجنوب إفريقيا.

وقال معوض عبر "etc": "قدمت مباراة قوية جدا أمام إيطاليا ومررت الكرة من بين قدمي جاتوزو (كوبري) لكنه لم يتركني".

وأوضح "خلال كرة مشتركة على الخط، جاتوزو دهس كاحل قدمي العكسي وتسبب في إصابتي بالركبة والكاحل وغبت عن الملاعب لمدة شهرين ونصف".

المنتخب المصري ودع كأس القارات من دور المجموعات بعد الخسارة في الجولة الثالثة على يد منتخب أمريكا بنتيجة 3-0، ولكنه ظهر بشكل جيد أمام البرازيل وخسر 4-3 بصعوبة وحقق فوزا تاريخيا على إيطاليا حامل لقب كأس العالم آنذاك.

جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا الحالي، فاز بلقب كاس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا واعتزل كرة القدم في عام 2013 بعد مسيرة ذهبية مع ميلان والمنتخب الإيطالي.

فيما فاز سيد معوض مع منتخب مصر بلقب كأس أمم إفريقيا نسختي 2008 و2010 واعتزل كرة القدم في عام 2014 بعد مواسم رائعة مع الإسماعيلي والأهلي وتجربة قصيرة مع طرابزون سبور التركي.