يد - مروة عيد: ليس لدي مشكلة في عدم انضمامي للمنتخب ولكن كيف يقال إني دون المستوى!

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

مروة عيد - أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي لكرة اليد

عبّرت مروة عيد لاعبة نيس الفرنسي عن امتعاضها مع تصريحات أيمن صلاح مدير المنتخبات في اتحاد كرة اليد.

وكان اتحاد اليد قد أعلن عن عدم استدعاء محترفات في معسكر منتخب السيدات.

وصرّح مروة عيد عبر صدى البلد: "ليس لدي مشكلة في عدم استدعائي، أنا محترفة منذ 13 عامًا، أنا أول من احترفت بين السيدات وأنا أحد أفضل لاعبات مركزي في الدوري الفرنسي كل عام".

أخبار متعلقة
كرة يد - الاتحاد المصري يوضح أسباب عدم استدعاء المحترفات لمنتخب السيدات كرة يد - "حرموني من شرف تمثيل مصر".. رسالة من رحاب جمعة

وتابعت: "أنا الوحيدة التي لعبت 3 بطولات إفريقية مع منتخب مصر، وحققت مستويات فردية مميزة فيها، ولذا لا أحتاج مباريات".

وأشارت: "هذه وجهة نظر فنية بحتة تخص المدير الفني، ذلك حقه بالكامل وليس لدي أي مشكلة".

واستدركت: "لكن ما أحزنني هو تصريح أيمن صلاح مدير المنتخبات بقوله إن المحترفات دون المستوى، اضطررت للحديث لأن هذا تقليل مني".

وشددت: "ليس لدي مشكلة في الاعتماد على الناشئات ولن أعترض أبدًا وحق المدير الفني أن يختار من يشاء. لقد قضيت موسمًا كاملًا دون كلام مع مديري الفني في فريقي بسبب خلاف في وجهات النظر ورغم ذلك كنت أفضل لاعبة في الدوري وهدّافة الدوري، أتحلى بالاحترافية".

وأكدت: "أنا لست طرفًا في تلك القصة، هو لديه مشكلة مع رحاب جمعة، ورغم عدم اتفاقي معها تمامًا، لكن من حقها أن تكون موجودة في المنتخب، هذه كلمة حق".

وأوضحت: "لا يمكن قول محترفة دون المستوى، هذا غير منطقي، وحتى لو كانت تلك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، فالدرجة الثانية في فرنسا أقوى من الدوري المصري".

وأتمت: "لو كان عنده مشكلة مع رحاب، فليحل مشكلته مع رحاب ولا يقحمني. رحاب مستواها إما مثل لاعبات الدوري المصري أو أعلى منهن، لكن بالتأكيد ليس أقل منهن، هذا من واقع خبرتي".

مروة عيد منتخب مصر لكرة اليد
نرشح لكم
يد – الأهلي يسحق ريد ستار الإيفواري وينتظر الزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا نهاية أبطال إفريقيا لليد - الأهلي (43) (26) ريد ستار.. انتصار ساحق كرة يد - جدول ربع نهائي بطولة إفريقيا.. وموعد مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة كرة يد - علي زين يقود دينامو بوخارست للفوز الأول في دوري أبطال أوروبا كرة يد - الزمالك يخسر أمام الإفريقي ويصطدم بطريق الأهلي كرة يد - سيسا يخضع لأشعة عاجلة بعد إصابته في مواجهة الأهلي ضد الترجي انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة كرة يد - الأهلي يتصدر المجموعة في إفريقيا بانتصار كبير على الترجي
أخر الأخبار
على غرار ساكا.. نجمة أرسنال تفوز بجائزة لاعبة العام في إنجلترا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي – كولر يشرح نقاط قوة وضعف الاتحاد المنستيري.. وتدريبات شاقة لحراس المرمى 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
يد – الأهلي يسحق ريد ستار الإيفواري وينتظر الزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا 45 دقيقة | كرة يد
شكوك حول لحاق كايل ووكر بـ كأس العالم مع إنجلترا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: تشافي يستعين بـ دي يونج في دفاع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
لإنقاذه من الكارثة.. سامبدوريا يتعاقد مع ستانكوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
بيلينجهام: المستقبل مع ريال مدريد؟ لا أفكر في الأمر ساعة | الكرة الأوروبية
سيد معوض: "كوبري" جاتوزو كلفني الإصابة شهرين ونصف ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء