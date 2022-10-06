يد - مروة عيد: ليس لدي مشكلة في عدم انضمامي للمنتخب ولكن كيف يقال إني دون المستوى!

عبّرت مروة عيد لاعبة نيس الفرنسي عن امتعاضها مع تصريحات أيمن صلاح مدير المنتخبات في اتحاد كرة اليد.

وكان اتحاد اليد قد أعلن عن عدم استدعاء محترفات في معسكر منتخب السيدات.

وصرّح مروة عيد عبر صدى البلد: "ليس لدي مشكلة في عدم استدعائي، أنا محترفة منذ 13 عامًا، أنا أول من احترفت بين السيدات وأنا أحد أفضل لاعبات مركزي في الدوري الفرنسي كل عام".

وتابعت: "أنا الوحيدة التي لعبت 3 بطولات إفريقية مع منتخب مصر، وحققت مستويات فردية مميزة فيها، ولذا لا أحتاج مباريات".

وأشارت: "هذه وجهة نظر فنية بحتة تخص المدير الفني، ذلك حقه بالكامل وليس لدي أي مشكلة".

واستدركت: "لكن ما أحزنني هو تصريح أيمن صلاح مدير المنتخبات بقوله إن المحترفات دون المستوى، اضطررت للحديث لأن هذا تقليل مني".

وشددت: "ليس لدي مشكلة في الاعتماد على الناشئات ولن أعترض أبدًا وحق المدير الفني أن يختار من يشاء. لقد قضيت موسمًا كاملًا دون كلام مع مديري الفني في فريقي بسبب خلاف في وجهات النظر ورغم ذلك كنت أفضل لاعبة في الدوري وهدّافة الدوري، أتحلى بالاحترافية".

وأكدت: "أنا لست طرفًا في تلك القصة، هو لديه مشكلة مع رحاب جمعة، ورغم عدم اتفاقي معها تمامًا، لكن من حقها أن تكون موجودة في المنتخب، هذه كلمة حق".

وأوضحت: "لا يمكن قول محترفة دون المستوى، هذا غير منطقي، وحتى لو كانت تلك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، فالدرجة الثانية في فرنسا أقوى من الدوري المصري".

وأتمت: "لو كان عنده مشكلة مع رحاب، فليحل مشكلته مع رحاب ولا يقحمني. رحاب مستواها إما مثل لاعبات الدوري المصري أو أعلى منهن، لكن بالتأكيد ليس أقل منهن، هذا من واقع خبرتي".