نهاية أبطال إفريقيا لليد - الأهلي (43) (26) ريد ستار.. انتصار ساحق
الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 11:46
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي المصري بـ ريد ستار الإيفواري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 43-26 وتأهله لنصف النهائي
الدقيقة 54: الأهلي 39-21 ريد ستار
الدقيقة 40: الأهلي 33-14 ريد ستار
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 23-9 على ريد ستار الإيفواري
الدقيقة 22: الأهلي 17-7 ريد ستار الإيفواري
الدقيقة 16: الأهلي 10-6 ريد ستار الإيفواري
**انقطاع التيار الكهربائي في الصالة للحظة وعودته سريعا ولكن بشكل جزئي واستئناف اللعب.
الأهلي يتقدم 6-2 على ريد ستار
بداية المباراة
كرة يد 🤾♂
أحمد هشام سيسا لاعب الأهلي يدعم زملائه خلال مواجهة ريد ستار بعد إصابته في مواجهة الأمس ضد الترجي pic.twitter.com/fEpTkh5FoK— FilGoal (@FilGoal) October 6, 2022
المباراة تنطلق في الثانية عشر ظُهرا بتوقيت القاهرة.