نهاية أبطال إفريقيا لليد - الأهلي (43) (26) ريد ستار.. انتصار ساحق

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

الأهلي - ريد ستار - كرة يد

يلتقي الأهلي المصري بـ ريد ستار الإيفواري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 43-26 وتأهله لنصف النهائي

الدقيقة 54: الأهلي 39-21 ريد ستار

الدقيقة 40: الأهلي 33-14 ريد ستار

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 23-9 على ريد ستار الإيفواري

الدقيقة 22: الأهلي 17-7 ريد ستار الإيفواري

الدقيقة 16: الأهلي 10-6 ريد ستار الإيفواري

**انقطاع التيار الكهربائي في الصالة للحظة وعودته سريعا ولكن بشكل جزئي واستئناف اللعب.

الأهلي يتقدم 6-2 على ريد ستار

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثانية عشر ظُهرا بتوقيت القاهرة.

الأهلي الأهلي لليد
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