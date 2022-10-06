بي إن سبورتس تحصل على حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي حتى 2032

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحصول على حقوق بث بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى عام 2032.

وكشفت شبكة القنوات القطرية عن حصولها على حقوق بث بطولات الاتحاد الآسيوي خلال دورتي 2025-2028 و2029-2032.

وأوضحت أنها ستبث بطولات الاتحاد الآسيوي في كل من: مصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان.

وكذلك في ليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن وتشاد وجيبوتي وإيران وموريتانيا والصومال والسودان.

وتواصل بي إن سبورتس الحصول على حقوق بث البطولات المختلفة، بعدما أعلنت نهاية أغسطس الماضي، الاستحواذ على حقوق بث الدوري الألماني في الشرق الأوسط.

وحصلت بي إن على حقوق بث الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة ولمدة ثلاثة مواسم.

وكان الدوري الألماني يذاع عبر بي إن سبورتس حتى موسم 2019-2020 والذي شهد انتشار فيروس كورونا.

ولا يذاع الدوري الألماني عبر أي قناة عربية على مدار الموسمين السابقين.

وحصلت مجموعة بي إن أيضا على حقوق بث بطولة كأس السوبر الألماني ودوري الدرجة الثانية الألماني.