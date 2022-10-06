بي إن سبورتس تحصل على حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي حتى 2032

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

بي إن سبورتس

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحصول على حقوق بث بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى عام 2032.

وكشفت شبكة القنوات القطرية عن حصولها على حقوق بث بطولات الاتحاد الآسيوي خلال دورتي 2025-2028 و2029-2032.

وأوضحت أنها ستبث بطولات الاتحاد الآسيوي في كل من: مصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان.

أخبار متعلقة
بيولي: ميلان أخطأ كثيرا أمام تشيلسي كيف كانت كرة القدم جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر هدف الأهلي السابق.. الرياضية السعودية: ماشاريبوف يحتاج إلى عملية جراحية الزمالك يعلن صرف 20 مليون جنيه للاعبين.. وتسليم 50 ألف دولار للسفير البوروندي

وكذلك في ليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن وتشاد وجيبوتي وإيران وموريتانيا والصومال والسودان.

وتواصل بي إن سبورتس الحصول على حقوق بث البطولات المختلفة، بعدما أعلنت نهاية أغسطس الماضي، الاستحواذ على حقوق بث الدوري الألماني في الشرق الأوسط.

تحديد موعد ومكان إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - RT Arabic

وحصلت بي إن على حقوق بث الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة ولمدة ثلاثة مواسم.

وكان الدوري الألماني يذاع عبر بي إن سبورتس حتى موسم 2019-2020 والذي شهد انتشار فيروس كورونا.

ولا يذاع الدوري الألماني عبر أي قناة عربية على مدار الموسمين السابقين.

وحصلت مجموعة بي إن أيضا على حقوق بث بطولة كأس السوبر الألماني ودوري الدرجة الثانية الألماني.

الاتحاد الآسيوي بي إن سبورتس
نرشح لكم
هدف الأهلي السابق.. الرياضية السعودية: ماشاريبوف يحتاج إلى عملية جراحية رغم الهدف الرائع.. أهلي جدة يتعادل في أولى مبارياته مع موسيماني كأس الاتحاد الآسيوي – كوالالمبور سيتي يتأهل للنهائي ويواجه السيب العماني تقرير: 6 مدن مغربية مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 الهلال يجدد عقد جوستافو كويار مؤتمر موسيماني: خبرتي قليلة في آسيا.. وجئت لأعيد أهلى جدة إلى مكانه الطبيعي "في مدينة الخيال العلمي".. السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بيان استنكار من وفاق سطيف لأعمال الشغل عقب مباراة شباب قسنطينة.. ومطالبة بتعويضات
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا لليد - الأهلي ضد ريد ستار الإيفواري 33 ثاتيه | كرة يد
وفاة جيامبييرو فيتوروني المعد البدني لـ توتنام 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بي إن سبورتس تحصل على حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي حتى 2032 20 دقيقة | الوطن العربي
بيولي: ميلان أخطأ كثيرا أمام تشيلسي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيف كانت كرة القدم جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر 54 دقيقة | الكرة المصرية
هدف الأهلي السابق.. الرياضية السعودية: ماشاريبوف يحتاج إلى عملية جراحية ساعة | الوطن العربي
الزمالك يعلن صرف 20 مليون جنيه للاعبين.. وتسليم 50 ألف دولار للسفير البوروندي ساعة | الكرة الإفريقية
فيراتي: ما يفعله ميسي مثال للأفضل في التاريخ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء