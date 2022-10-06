بيولي: ميلان أخطأ كثيرا أمام تشيلسي

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 11:19

كتب : FilGoal

تشيلسي - ميلان

أقّر ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن الفريق أخطأ كثيرا أمام تشيلسي في المواجهة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا.

وأسقط تشيلسي نظيره ميلان بثلاثية على ملعب ستامفورد بريدج في ثالث جولات دور مجموعات المسابقة.

وقال بيولي في تصريحات لـ سكاي سبورت إيطاليا: "كان يجب أن نقوم بعمل أفضل، لم نبدأ بشكل سيء لكن بعد ذلك فقدنا شكلنا وارتكبنا أخطاء حتى بدون الضغ، وعندما ترتكب هذه الأخطاء العديدة ضد خصم من هذا النوع، يصبح الأمر معقدًا".

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وأضاف "غيابات الفريق ليس سببا، اعتقدت أن الفريق مستعد للعب هذه المباراة وأدرك المخاطر لكن نحن واصلنا خسارة الكرة على الفور أو القيام بتمريرة خاطئة و سمحنا لـ تشيلسي بالتفوق".

وأتم "الهزائم يجب أن تساعدنا على النمو لإيجاد المزيد من العزيمة والتركيز. هزيمة سيئة هذا أمر مؤكد، لكن لدينا الفرصة لإثبات نوع الفريق الذي نحن عليه يوم السبت".

وينتظر ميلان مباراة محتدمة أمام يوفنتوس السبت المقبل على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 17 نقطة فيما يأتي يوفنتوس في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يعيش تشيلسي استفاقة بعدما حقق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا ورفع رصيده لأربع نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان الثالث.

ميلان تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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