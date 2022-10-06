كيف كانت كرة القدم جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 10:52

كتب : أحمد العريان

حرب أكتوبر

حرب أكتوبر
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