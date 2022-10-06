كيف كانت كرة القدم جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

محمود شبانة يعلن عبر في الجول إعارته من الزمالك إلى سموحة

خبر في الجول – كاواساكي يرفض تخفيض مطالبه لانتقال مارسينيو.. وموقف الأهلي

حوار – الكومي يتحدث عن "الشيطان الأكبر".... دور متعب في التعاقد مع جاريدو وحالة قد تجعله يرحل