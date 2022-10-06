هدف الأهلي السابق.. الرياضية السعودية: ماشاريبوف يحتاج إلى عملية جراحية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 10:43

كتب : FilGoal

ماشاريبوف

يحتاج جلال الدين ماشاريبوف لاعب نادي النصر السعودي لإجراء عملية جراحية وفقا لصحيفة "الرياضية".

ويغيب ماشاريبوف عن صفوف النصر منذ أغسطس الماضي بعدما تعرض للإصابة في الظهر.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن طبيب متخصص في إصابات العمود الفقري طالب اللاعب الدولي الأوزبكي بضرورة إجاء عملية جراحية أسفل ظهره.

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وأشارت أن صانع ألعاب النصر يعاني من "الفتق القطني" الذي استمر معه منذ شهر أغسطس الماضي.

موقف اللاعب

الصحيفة ذاتها شددت على أن اللاعب طلب من الطبيب منحه مهلة أخيرة حتى نهاية الأسبوع المقبل من أجل الاستمرار على تمارين تقوية الظهر.

وكشفت عن أن ماشاريبوف لا يرغب في إجراء العملية الجراحية إلا بعد استخدامه الوسائل العلاجية الممكنة كافة دون التدخل الجراحي.

وأوضحت أن الطبيب أبلغ اللاعب أن إجراء العملية الجراحية سيبعده عن الملاعب لمدة شهرين مقبلين.

صاحب الـ29 عاما لم يشارك مع النصر في أي مباراة وخرج من حسابات رودي جارسيا مدرب الفريق بسبب الإصابة.

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هدف الأهلي السابق

ماشاريبوف ارتبط بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل أن تتوقف الصفقة.

وتحدث مصدر من النصر السعودي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: "ممثلو ماشاريبوف أبلغونا بأن الأهلي أوقف المفاوضات معهم خلال الساعات الماضية بالرغم من وجود اتفاق مسبق بين الناديين واللاعب ولكن حدث تراجع من الأهلي".

من هو ماشاريبوف

ماشاريبوف (28 عامًا) بدأ مسيرته في باختاكور وتواجد في صفوفه بين 2013 و2020، ولعب معارًا لـ لوكوموتيف طشقند عام 2017.

وفاز ماشاريبوف بالدوري الأوزبكي 4 مرات مع باختاكور، وبكأس أوزبكستان مرتين، وبكأس الدوري الأوزبكي مرة، كما حصد ثنائية الدوري والكأس مع لوكوموتيف طشقند.

وساهم ماشاريبوف في وصول باختاكور لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وسجل في ذلك الموسم 9 أهداف وصنع 22 في مختلف المسابقات، لينتقل إلى النصر.

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